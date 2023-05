Diputados critican rendición de cuentas de Rodrigo Chaves: “Fue un discurso de campaña”

La mayoría de diputados aseguran que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quedó debiendo bastante en su primer informe de labores ante el Congreso y hasta comparan su participación con un discurso de campaña.

Los legisladores dicen que no hubo datos concretos sobre labores hechas en este primer año y que desvió la atención de la gente con promesas de proyectos futuros.

Los diputados no quedaron satisfechos con el discurso del presidente. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional, dijo que Chaves debe despertar y darse cuenta de que ya está gobernando.

“Indudablemente deja mucho que desear, fue un discurso de campaña, el presidente no se ha dado cuenta de que tiene un año de gobierno y vino en un actitud altisonante, vociferando en su discurso, evidentemente como un discurso de campaña, no uno de rendición de cuentas.

LEA MÁS: Muchas promesas, pocas acciones realizadas, así fue la rendición de cuentas de Rodrigo Chaves

“Esto fue una conferencia de prensa más de propuestas y proyectos, pero aquí no estamos para eso, estamos para realizaciones, eso era lo que se nos tenía informar en este discurso y no se nos dijo nada de eso”, aseguró la liberacionista.

Sofía Guillén, jefa de fracción del Frente Amplio, coincidió con Barquero en que faltaron datos concretos.

Sofía Guillén dice que el discurso pareció más bien uno de campaña. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Más que un informe de rendición de cuentas, nos pareció un discurso de campaña, nos preocupa que no ha salido del tono de campaña, no plantea puentes, no abre espacios para dialogar, él (Rodrigo Chaves) habla como del ‘yo bueno y los demás malos’.

“No veo una lista de hechos concretos, habla de fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no dice cómo, no menciona nada de la jornada de 12 horas, no menciona nada de los ¢26 mil millones que Hacienda no le quiere girar a la Caja, es un discurso de campaña”, manifestó Guillén.

LEA MÁS: Empresas manufactureras le dan nota 6 al primer año de gobierno de Rodrigo Chaves

Por su parte Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana, dijo que el mandatario habló de puras ilusiones.

“El presidente trajo hoy una ilusión verbal porque muestra un panorama donde se pone un vestido ajeno en muchos de los ítems, y hablo de la ilusión porque en realidad lleva al engaño de los costarricenses. Esta ilusión verbal es apenas para que el costarricense oiga y reciba en el oído lo que el presidente cree que está haciendo”, afirmó.

Chaves se apoyó en datos de organizaciones internacionales para su discurso. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Pilar Cisneros sí defendió el discurso del presi, dijo que fue corto, pero sustancioso.

“Me pareció excelente el discurso del presidente, superpuntual, en esto hicimos esto, en esto otro hicimos esto, creo que quedó absolutamente claro el excelente desempeño económico que ha tenido el Gobierno en la macroeconomía y por ahí se empieza. A mí me gustó que el discurso fuera corto, puntual y al grano”, aseguró la jefa de fracción del partido oficialista.