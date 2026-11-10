Diputados criticaron decisión de presidenta de la Asamblea de seguir con la discusión del Presupuesto Nacional

Los diputados reaccionaron en contra de la decisión de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, de seguir con la discusión del Presupuesto Nacional 2027 pese a la medida cautelar emitida por la Sala Constitucional.

Sigrid Segura se mostró muy molesta con la decisión de la presidenta de la Asamblea. (Jose Cordero/José Cordero)

La diputada Abril Gordienko cuestionó que se interprete que la orden de la Sala IV impide únicamente votar el proyecto, pero permite continuar con su discusión en segundo debate.

“¿Qué significa dar segundo debate? No significa votar, significa discutir. Un debate es una deliberación, es una discusión", dijo

Gordienko calificó de arbitraria esa interpretación y aseguró que los diputados no pueden discutir el presupuesto sin conocer primero el criterio que finalmente emitirá la Sala Constitucional. Además, acusó a Pueblo Soberano de violentar el ordenamiento jurídico y constitucional del país.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, manifestó que estaba participando en la discusión del Presupuesto Nacional 2027 bajo protesta, pues considera que la Presidencia de la Asamblea Legislativa está desacatando la orden emitida por la Sala Constitucional.

“Estoy hablando aquí bajo protesta, que quede claro que la gente sepa que en este momento se está desacatando una orden de la Sala”, dijo Segura, quien cuestionó que se obligue a los legisladores a discutir el proyecto sin que la Sala IV haya resuelto los cuestionamientos planteados.

La legisladora también responsabilizó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, por las posibles consecuencias de continuar con el procedimiento.

“¿Quién va a responder por ese desacato? Lo va a responder usted, señora presidenta", dijo.

Además, calificó de preocupante que se intente forzar una discusión sobre un tema tan delicado como el presupuesto nacional, que define cómo se distribuyen los recursos públicos.

Segura también lanzó fuertes críticas contra el contenido del presupuesto y advirtió que, a su criterio, lo ocurrido representa un ataque a la democracia y al orden constitucional.

“Aquí estamos a las puertas del rompimiento del orden constitucional, afirmó.

Finalmente, pidió a la Presidencia legislativa tomar en cuenta los cuestionamientos planteados y sostuvo que la orden de la Sala IV impide entrar al segundo debate mientras no se resuelva el asunto.

Jiménez, luego de escuchar a la diputada, dio un receso y minutos después levantó la sesión.