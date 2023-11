Diputados le dijeron de todo a Esmeralda Britton, hasta le recordaron un mandamiento

Los diputados de la Comisión Investigadora del Sinart se enojaron muchísimo con la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, y le dijeron un montón de cosas, hasta le recordaron uno de los mandamientos.

La molestia de los legisladores se dio porque el lunes en la noche, cuando Britton llegó a comparecer al Congreso, lo primero que dijo es que como la Fiscalía abrió una causa contra el presidente Rodrigo Chaves por la orden que habría dado de pasar el programa Rueda de la Fortuna de Teletica a Sinart, ella se abstendría de declarar.

Esmeralda Britton de abstuvo de responder en varias preguntas que involucraban al presidente Rodrigo Chaves. Fotos: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Los diputados le dijeron que esa investigación era contra el mandatario Chaves, no contra ella, por lo que no tenía porqué abstenerse de declarar, sin embargo, ella aseguró que fue notificada como testigo del proceso y que le habían recomendado no dar declaraciones sobre el tema para no entorpecer la investigación.

“Si el proceso involucra al presidente eso es otro tema, me parece que aquí tiene que quedar claro que si usted se va a abstener es su decisión, pero no es porque tiene que abstenerse, me parece que es importante que para los costarricenses quede claro que entonces esa excusa, que para mí no es válida, está afectado el trabajo de la comisión, lo cuál me confirma lo que vimos la semana pasada de que el presidente está dando órdenes directas para ver con quién se pauta y con quién no”, dijo la diputada liberacionista Andrea Álvarez.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, fue aún más duro con sus palabras.

“Hasta donde yo entiendo la investigación de la Fiscalía es para el tema del acuerdo de la Junta en materia de la Rueda de la Fortuna, pero este expediente es más amplio que solamente la Rueda de la Fortuna, entonces, si la excusa es que no va a contestar ninguna pregunta porque hay un expediente en la Fiscalía, revisemos primero de que se trata ese expediente.

Los diputados criticaron la decisión de la presidenta de la Junta de con responder varias preguntas. Foto: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

“Entiendo las buenas voluntades de algunas diputaciones sobre el tema de la representación del pueblo (de Esmeralda Britton) pero hay gente que por un puesto vende sus principios sin ningún problema, entonces yo no pediría mucho, digamos de principios por el pueblo”, manifestó Robles.

Por su parte, la legisladora verdiblanca Dinorah Barquero, mandó a la presidenta de la Junta a leer y practicar el octavo mandamiento: “No darás falso testimonio ni mentirás”.