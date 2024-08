Diputados le tiran al Gobierno: “Basta ya señora Müller, no tiene idea de lo que es la educación pública”

Los diputados le tiraron con todo al gobierno, por lo que consideran falta de capacidad para negociar los presupuestos de la educación. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Diputados de diferentes fracciones legislativas apoyaron la marcha por la defensa de la educación pública y aseguraron que no le darán la espalda al sector educativo, a la hora de analizar el presupuesto para el 2025.

Este miércoles, durante la marcha en defensa de la educación pública, Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio, destacó la valentía de los diferentes sectores que salieron a la calle y afirmó que lucharán con todo.

“El pueblo salió a defender su derecho a una educación financiada por el Estado, no tenemos miedo a la ley antihuelgas, se acabaron las amenazas, trataron de ponernos un bozal.

LEA MÁS: Decenas de personas se tiraron a las calles a defender la educación pública

“El ocho por ciento (del PIB para el presupuesto de la educación) es constiticional y no permitiremos discursos vacíos en donde se recorte el presupuesto a la educación. Los diputados haremos lo que nos corresponde en la Asamblea Legislativa, por el presupuesto que realmente se necesita”, afirmó.

La legisladora fue más allá y criticó con todo a los ministros de Educación y Hacienda.

“Basta ya señora (Anna Katharina, ministra de Educación) Müller, no tiene ni la más remota idea de lo que es la educación pública, Nogui (Acosta, ministro de Hacienda) no entiende las necesidades del país, basta (Rodrigo) de sus matonerías. Aquí hay un pueblo valiente, que no dará un paso atrás”, dijo.

Miles de personas se lanzaron a las calles este miércoles para marchar en pro de la educación pública. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

No hay capacidad

Por otro lado, Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, expresó que desde que llegaron a Cuesta de Moras, en mayo del 2022 han trabajado para defender los presupuestos correspondientes al Ministerio de Educación Pública y han cuestionado a la institución cuando no han girado los recursos correspondientes.

“Juntos vamos a defender a esos niños y jóvenes, porque un país sin educación no tiene desarrollo. Vamos a defender la educación como lo hemos hecho desde hace casi tres años, hemos visto cómo se han debilitado las becas, el transporte estudiantil, los servicios de comedores y ahora el FEES.

“Hemos dado recursos para la educación y no giran la plata y ahora vamos a estar todos juntos velando porque los recursos lleguen a la educación. No puede ser que el Gobierno no haya podido llegar a un acuerdo con los rectores, demuestran que no tienen la capacidad para negociar, si ellos no pueden lo haremos desde la Asamblea Legislativa”, destacó.