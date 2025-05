Diputados revelan si creen en agüizotes… y algunos dejaron a todos con la boca abierta

Para nadie es un secreto que los ticos somos bien supersticiosos y, si hay algo a lo que nos aferramos con la vida, es a los agüizotes.

Varios diputados nos comentaron lo que opinan de la superstición y los agüizotes. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, esa lógica aplica también para los políticos y, los diputados no se salvan.

Y, ¿qué mejor fecha que este 1.° de mayo, día en que los diputados deciden quiénes van a dirigir el directorio legislativo por el siguiente año, para conocer si son supersticiosos y tienen algún agüizote por ahí escondido?

En La Teja conversamos con cinco legisladores y esto fue lo que averiguamos.

Por ejemplo, el agüizote de doña Rosalía Brown, del Partido Nueva República, es encomendarse a Dios todos los días, según nos contó, “lo hago tempranito por la mañana”.

Doña Rosalía Brown tiene una muy linda rutina en la mañana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el caso de doña Dinorah Barquero, de Liberación Nacional, su respuesta nos dejó al borde de sentarnos a llorar.

“El agüizote lo traigo en el corazón, son mis papás. Ellos ya fallecieron, pero fueron padres excepcionales, muy cariñosos y, todo lo que soy, se lo debo a ellos”.

Pies de plomo

Otro caso que nos llamó muchísimo la atención fue el de Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, quien, si bien nos aseguró que no tiene un agüizote, andaba con algo muy particular como parte de su atuendo.

“Pueden ser mis medias, que no se las voy a enseñar”, dijo muerto de risa, “que son de One Piece, de anime y así.

“Es algo que me aferra a lo que yo soy. Mucho de esto son los formalismos y la estética, pero en medio de la política, siempre es bueno mantener su identidad de alguna forma”, resaltó.

Ariel Robles llegó con un porte elegantísimo con el que no se le ve todos los días. (Joseph Fonseca/Joseph Fonseca)

Otra que nos dejó clarito que no cree en esas carajadas, fue la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros.

“No, para nada. No soy supersticiosa. Soy muy realista, muy con los pies sobre la tierra y eso me ha ayudado mucho en la vida, porque no vivo de ese: ¿qué bonito sería si...?, vivo de la realidad".

Lo que sí, es que andaba un collar muy especial del cual no se separa ni un segundo.

“Lo heredé de mi madre, nunca me han visto sin este collar, siento que mi madre me acompaña. Ella fue una persona maravillosa, nos crio con unos valores inquebrantables, fue muy amorosa con nosotros, por eso, aquí la llevo”, celebró.

Este es el collar de doña Pilar Cisneros que guarda un significado muy emotivo. (Jose Cordero/José Cordero)

“Mi mamá tenía algunas joyas y lo que hizo fue que las dividió en siete lotes para sus siete hijas. A mí me tocó este collar de perlas que era de tres vueltas. Modestia aparte, era un collar como el que usaba la Reina Isabel de Inglaterra”, dijo entre carcajadas.

“Lo que hice cuando lo heredé fue que, como me dio lastimilla, lo dividí y le di una parte del collar a mis hermanas Susana y Gloria”.

El resto de diputados se desligaron de este tipo de creencias.

Por ejemplo, Paulina Ramírez, de Liberación Nacional, aclaró que no acostumbra a tener agüizotes y que, por el contrario, es “muy creyente y sé que Dios me protege y me guarda”.

De manera similar respondió el oficialista, Manuel Morales, quien nos contó que no suele andar con amuletos ni agüizotes, pero, que su hija Victoria, recientemente, le regaló una pulsera que la porta con mucho cariño y orgullo.