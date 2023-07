Diputados y politólogo piden a Rodrigo Chaves acabar con discursos de odio para evitar tragedias

Luego del incidente de este lunes en el que un hombre llegó a la Asamblea Legislativa y armó un alboroto en el que amenazó de muerte a varios diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio y tuvo que ser detenido por la Fuerza Pública, unos legisladores y un experto en política hicieron un llamado especial al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Tanto los diputados como los politólogos coincidieron en que los constantes discursos de odio que emite el mandatario, en lugar de bajar los ánimos de las personas que sienten descontento por la situación del país, los anima a cometer actos violentos.

Un hombre llegó a la Asamblea Legislativa a armar un alboroto y salió detenido. Foto: Rocío Sandí.

“Hay antecedentes importantes, venimos de una pandemia, estamos en un país que se ha venido deteriorando en salud, educación, infraestructura, ambiente, derechos humanos, venimos acumulando problemas desde hace años y eso ha causado que la población se encuentre molesta, hay gente que tiene odio, deseos de venganza y un resentimiento muy profundo y que, de alguna manera, encontró en la propuesta política de Rodrigo Chaves una forma de vengarse”, dijo el politólogo Gustavo Araya.

“No es para nadie un secreto que el propio Rodrigo Chaves en sus discursos ha dicho que se iba a convertir en un tsunami de destrucción para los medios de comunicación, que ha dicho que en la Asamblea Legislativa se juegan chapitas y que los diputados son irresponsables. Rodrigo Chaves ha dicho que no va a hablar con partidos políticos, sino que va a dinamitar puentes, las acciones constantes en el discurso de él y de doña Pilar Cisneros de atacar a la fracción de Liberación Nacional y el Frente Amplio, todo eso, así como la ola de violencia que se vive en el país, afecta a la población”, agregó.

Discursos solapados

El especialista dijo que es necesario que Chaves deje de lado esos discursos violentos solapados y haga un llamado a la paz social en lugar de estar culpando a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial o al Tribunal Supremo de Elecciones de que el país no camina bien por culpa de ellos, cuando ha sido el propio Gobierno el que ha reducido becas, bajado presupuestos en Cultura y Educación, entre otras cosas malas decisiones.

La jefa de Seguridad del Congreso dijo que iba a poner la denuncia por lo ocurrido. Foto: Rocío Sandí.

“Desde Zapote se ha impulsado esa violencia, no se ha hecho nada para disminuirla, ¿cuándo a dicho Rodrigo Chaves, una sola vez, que por favor no sean violentos, que no ataquen a las mujeres, que no ataquen a los diputados, que por favor respeten y tengan tolerancia?”, manifestó Araya.

El diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, coincidió con el politólogo y le envió un mensaje al presidente Chaves.

“Lo que vimos acá es un evento más de lo que está sucediendo en el país, bien lo dice la Biblia, el que siembra vientos cosecha tempestades, ya pasaron de los troles, de los bots, de las paginuchas, de los influencers, ataques en redes, a agresiones a las instituciones del Estado, estamos empezando a ver los primeros síntomas que deja el totalitarismo.

Un hombre hizo un alboroto en la Asamblea Legislativa

“Vimos hace unos días como una señora llega y pone un grafiti en la Sala Constitucional solo porque no le pareció un voto de los magistrados, hoy vimos un acto de agresión directa aquí... esto es un hecho grave, están llevando a este país a la polarización con un discurso de odio que viene directamente de la máxima autoridad del Gobierno, basta ya de división en este país, los costarricenses siempre habíamos vivido en paz”, expresó el legislador.

Jonathan Acuña, del Frente Amplio, también se pronunció al respecto y dijo que hay que tener cuidado con las voces del odio de los altos poderes de la República.

“Hemos visto cómo circulan videos alimentado por las voces del odio que se atreven a decir lo que se les viene primero a la cabeza para alimentar su caudal electoral, haciendo señalamientos gravísimos y es que, una cosa es tener diferencias políticas, absolutamente aceptables y necesarias para una democracia y otra cosa es alimentar eso desde los micrófonos del poder. Pongan ojo con los fuegos que alimentan porque lo que está en juego son los pilares fundamentales de la democracia”.

Fue necesario que llegaran los oficiales de la Fuerza Pública a poner orden. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Ariel Robles, diputado también del Frente Amplio y quien fue uno de los aludidos directamente por el sujeto, dijo que esta persona al final es una víctima más de los discursos de odio.

“Son personas que a partir de discursos que se han emitido desde esta Asamblea Legislativa o desde Casa Presidencial con los llamados que hace el presidente de la República cuando dice, ‘hay que vigilar a los diputados, hay que ver qué están haciendo, tienen que darse cuenta que los estamos observando’... incitan a de alguna forma en persona altamente violentas”.

Robles hizo un llamado al diálogo y la paz, además dijo que lo que pasó este lunes no lo desanima ni lo atemoriza.

“Vamos a plantear una denuncia, le hemos pedido a las autoridades que intercedan en esto, tanto al OIJ como a la Fiscalía para que hagan una investigación”, agregó Robles.

El sujeto se puso más violento cuando hacía uso de la palabra Rocío Alfaro, del Frente Amplio. Foto: Cortesía.

Detenido

El hombre que se metió a la Asamblea Legislativa fue identificado con el apellido Morales.

Magaly Camacho, jefa de Seguridad de la Asamblea Legislativa dijo que entró de forma normal y siguiendo todos los protocolos, hasta se identificó dando el nombre completo y número de cédula, pero al llegar a la barra de prensa a ver la sesión del Plenario Legislativo de la mañana, se descontroló.

Se quitó la camisa y empezó a lanzar insultos y amenazas a los legisladores y hasta golpeó los vidrios, por lo que los guardas del Congreso tuvieron que sacarlos del edificio y llamar a la Fuerza Pública.

Autoridades detuvieron a un hombre

“El hombre estaba bastante molesto y gritando cosas contra algunos señores diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio, hizo amenazas muy serias, de muerte y específicamente que sabía dónde vivía uno de ellos, pero prefiero omitirlo por tratarse de un asunto que voy a denunciar.

“Él dijo que lo quería era matar, que eso era lo que se merecía, que quería prenderle fuego a esta institución, entonces tuvimos que llamar a la Fuerza Pública, que es la que debe colaborar en estos casos”, dijo la encargada de seguridad.

Magaly aseguró que iba a poner la denuncia de lo ocurrido en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para ver si al hombre le ponían medidas cautelares de no acercarse al Congreso, ya que, de lo contrario, una vez en libertad podría llegar de nuevo a la Asamblea Legislativa y no se le podría negar la entrada.

Morales quedó en libertad este lunes en la tarde.