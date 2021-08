Director del OIJ asegura que llamada anónima acusó a fiscal general, a Celso Gamboa y a diputados sobre el cementazo

Wálter Espinoza aseguró que el OIJ quería seguir recabando pruebas sobre el cementazo. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal. Wálter Espinoza aseguró que el OIJ quería seguir recabando pruebas sobre el cementazo. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Este jueves los diputados escucharon las comparecencias de Wálter Espinoza, director del OIJ, y Jorge Chavarría, fiscal general, como parte de las investigaciones por el cementazo.

El primero en hablar fue Espinoza quien reveló que le pidió a Chavarría inhibirse (no conocer un caso en específico porque su decisión no sería totalmente imparcial) de conocer casos relacionados con el cemento chino debido a una denuncia anónima que lo mencionaba.

Según el director, recibieron una denuncia anónima, mediante la línea confidencial del OIJ, relacionada con el caso del cemento, en la que se mencionaba al fiscal general, a Celso Gamboa y a algunos diputados.

“Le paso una nota y le indico que hay imputaciones que se le hacen a él. Con respeto, le digo que considere los artículos relativos a las inhibitorias, se lo enviamos el 21 de setiembre, pero nunca nos respondió esa nota. Le advertimos que la denuncia incluía actuaciones de funcionarios de la Fiscalía General, de la Corte Suprema de Justicía y que se hablaba de un viaje a Panamá.

“Esta denuncia me parecía importante. Nosotros el único camino que tenemos es la Fiscalía General, me parecía importante porque además narraba en el último párrafo la existencia de un viaje a Panamá y porque nos señalaba un número telefónico que es el mismo que nosotros imputamos como perteneciente a Juan Carlos Bolaños en el informe”, declaró ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.

Igualmente en el caso del cementazo, Espinoza dijo que cuando la Fiscalía General pidió desestimar el caso, la prueba que se había recabado era apenas la inicial, razón por la que pidió que se ampliarán las diligencias, pero no recibió respuesta.

Además, dijo que con la llegada de la fiscala general interina, Emilia Navas, el OIJ está listo para recabar la prueba bancaria necesaria.

Chavarría pidió que no lo apurarán, quería explicar todo con calma. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal. Chavarría pidió que no lo apurarán, quería explicar todo con calma. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal. (Alejandro Gamboa Madrigal )

Linchado

Por su parte, 15 minutos antes de las 10 de la noche, Jorge Chavarría se sentó frente a los siete diputados que investigan el caso.

"Me están linchando sin saber los hechos. Se me está señalando a mí y no a los verdaderos responsables. Hay una desinformación increíble, un señalamiento personal por la manera en que se ha manejado la información", aseguró en su defensa.