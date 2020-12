Y no se me olvida, y nunca se me olvidará, y mi vida estará para siempre marcada con la primera muerte de un colega, un médico pensionado que falleció en la unidad de cuidados intensivos del hospital, y era el primer fallecido del país (el doctor Roberto Galva), la familia no podía estar con el fallecido, no se podía hacer el proceso normal, eso no pasa con el covid.