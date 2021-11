A Liberación le fue como un quebrado y al PAC excelente en la papeleta, dice experto

“De acuerdo a como leemos en occidente, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, algo que aprendemos desde niños, en materia de diseño nos dice que al PAC le fue excelente y al Partido Liberación Nacional (PLN) como un quebrado. Aclaro, con respecto al diseño de la papeleta”.

Esto fue lo que nos dijo José María Castro Madriz, profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la escuela de Artes Plásticas y en la Cátedra de Diseño Gráfico, sobre la papeleta presidencial que se usará el próximo 6 de febrero en las elecciones presidenciales.

Cartón lleno. Así será la papeleta presidencial para el próximo 6 de febrero. Cortesía.

Este 3 de noviembre se realizó en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la rifa para decidir los lugares que ocuparán 26 partidos políticos en las papeletas nacionales y el PAC quedó de primero en la papeleta.

Desde que comenzamos a hablar, este experto en diseño nos advirtió que a su criterio la papeleta presidencial está muy mal diseñada y distribuida, lo que podría provocar gran confusión entre personas adultas mayores o con problemas de vista.

“La gente indecisa y los que no distinguen bien la bandera de sus partidos políticos, podrían cometer errores ante una distribución con tan poco espacio y tras de eso muchos partidos tienen los mismos colores, peor”, aseguró el experto.

El politólogo, Gustavo Araya, apoya lo dicho por el diseñador, siente que el PAC sí se verá más y tendrá una ventaja.

“Los que vayan a votar por el PAC tendrían más fácil la opción, pero de ahí a que su posición le vaya a afectar positivamente en términos del interés del voto del país, absolutamente no. Aquí no se toma en cuenta la posición en la papeleta para decidir por quien sí o no votar. No tiene el PAC ventaja”, asegura.

Otro politólogo, Sergio Araya, explicó la importante de la papeleta.

“Algunas ubicaciones son estratégicas y en una papeleta con tantas banderas se pueden cometer errores involuntarios. Estar al puro inicio, al final, o en los extremos, puede resultar estratégico”, explica.

Para el candidato del PAC, Welmer Ramos, la posición es una buena señal

“Es muy premonitorio que hayamos quedado en primer lugar, esto viene a confirmar cuál es la posición nuestra en esta campaña y cuál es la posición que vamos a tener en el resultado final del 2022. Invitamos a los costarricenses a marcar el número uno”, dijo Ramos.

Sobre su posición en la papeleta, José María Figueres dijo: “La bandera del Partido Liberación Nacional siempre sobresale por su experiencia y capacidad de enfrentar las crisis, como la que vivimos actualmente. Si es en relación adonde aparecemos, pues bien ubicados y fácil de encontrar. Ahí van a votar la mayoría de los ciudadanos”.

El Frente Amplio es el último partido en la papeleta.

“Consideramos que es una muy fácil ubicación entre tantos partidos. A la hora de explicarle a nuestra gente por quién votar, es más fácil decir, la última y listo. Nos gusta la posición, es clarita y no se presta a errores”, aseguró Luis Arce, secretario general del Frente Amplio.