Disfrute las fotos del desfile patriótico más pequeñito y tierno de las fiestas de la Independencia

Este 12 de setiembre se vivió el desfile más pequeñito y tierno de estas fiestas de la Independencia.

En el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe se dieron cita más de mil niños de diferentes partes del país para desfilar y celebrarle a la patria sus 204 de vida independiente.

Estudiantes de preescolar de educación pública y privada del circuito 02 de la Dirección Regional de Educación San José Norte llenaron el estadio.

El sabor de la actividad lo puso la Banda del CTP de Purral que, al ritmo de melodías variadas, pusieron a bailar a los pequeñitos y sus papás que estaban en las graderías porque el desfile fue completamente de niños y sus profes.

A continuación les dejamos las mejores fotos:

Disfrute las fotos del desfile patriótico más pequeñito y tierno de las fiestas de Independencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los niños y profes fueron los protagonistas en la cancha. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Había que llevarse el recuerdo de un día tan lindo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las graderías estaban a reventar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hasta hubo mascaradas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Llegaron estudiantes de Cartago y de todas las provincias. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las bancas esta vez estuvieron ocupadas por profes y no por alumnos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. En la foto, Tamara Centeno Cortés, estudiante de octavo año del CTP de Purral, tocando la lira. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

12/09/2025 Estadio Colleya Fonseca, Guadalupe de Goicoechea. Desfile de la independencia de chiquitos de preescolar. Participaron las escuelas Filomena Blanco, Los Angeles, Roberto Cantillano, La Cobana Feliz, Luis Demetrio Tinoco, Juan Enrique Pestalozzi, Juan Flores Umaña y José Cubero Muñoz. Además participó la banda del Colegio Técnico Profesional de Purral. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)