¿Disturbios de Panamá podrían darse en Costa Rica? (video)

Bloqueos en las carreteras, enfrentamientos con la policía, quema de llantas y el vandalismo de una patrulla policial son algunas de las situaciones que se están presentando desde hace dos semanas en Panamá como protestas por el alto costo de la vida.

En distintas provincias de Panamá se han tirado a las calles. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Sin embargo, aquí en Tiquicia también estamos enfrentando los mismos problemas y con un agravante, el colón sigue perdiendo terreno frente el dólar, contrario a nuestro vecino del sur que sí tiene una economía dolarizada, lo que empeora las cosas para los ticos.

Entonces, ¿podría nuestro país tirarse a las calles a reclamar soluciones para lo que estamos viviendo? Para el analista internacional Alejandro Barahona, en estos momentos no, pero no descarta que en el futuro se presenten.

[ Infierno en Panamá: vandalizan patrulla durante protestas (video) ]

“En Costa Rica estamos estrenando Gobierno y los ticos están dando un tiempo para que se acomode y defina el norte, pero si fuera un momento en el que ya tuviera año y resto, esto tendría un efecto de que se replique en nuestro país”, dijo Barahona.

Alejandro añadió que tenemos elementos en nuestro país que están haciendo que aún no se repliquen las protestas, pero que si rápidamente no empezamos a ver mejoras sustanciales en el costo de la canasta básica, los servicios públicos y se mantiene la política de aumento salarial que no compensa la inflación, creo que a la vuelta de la esquina, lo que pasa en Panamá, será el caso previo al que no le prestamos atención.

El Casco Antiguo bloqueado por SPI, con helicópteros sobrevolando y negocios cerrando. SPI dice a vecinos que es por si avanzan las protestas en El Chorrillo. pic.twitter.com/cuMST7SDmQ — Sol Lauria (@sol_lauria) July 20, 2022

¿Qué calentó los ánimos?

Barahona explicó que el malestar de los panameños inició con las promesas de campaña del presidente Laurentino Cortizo en el 2019, que hablaban de eliminar la pobreza, lo cual con la pandemia de por medio, no solo ha aumentado el costo de la vida, sino también las desigualdades sociales.

Continúa avanzando, por el corredor humanitario, a la altura de San Félix, la caravana con productos agrícolas hacia la capital.@ProtegeryServir #TReporta pic.twitter.com/EPhm7d1CVQ — Telemetro Reporta (@TReporta) July 20, 2022

“Esa tendencia de crecimiento de la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen, se está evidenciando cada vez más en Latinoamérica y a raíz de eso salieron a protestar los educadores por retrasos en algunos de los pagos que debían recibir y se fueron sumando los transportistas, los estudiantes y los indígenas, cada uno con consignas que se fueron agregando, pero el Gobierno en lugar de entrarle desde el principio a las demandas de ciertos colectivos y acostumbrados a que no tenían protestas de estas magnitudes, dejó que se agruparan todas”, dijo el analista.

Conforme avanzan los días, los ánimos se han ido calentando más y más. (ROGELIO FIGUEROA/AFP)

Barahona agregó que las demandas del pueblo panameño tienen que ver con elementos básicos como que el Gobierno, sobre los 30 alimentos de la canasta básica del país canalero, solo ha regularizado el precio de entre cinco y diez de ellos.

Otra petición fue que el precio del combustible se fijara a $3 (¢2.035) el galón (3,78 litros) y el presidente hizo una oferta de $3,95 (¢2.680), casi un dólar de diferencia entre lo pedido y lo que ofrece el Gobierno, lo que tampoco vieron con buenos ojos.

[ Acuerdo en Panamá: baja en combustibles a cambio de que desbloqueen las calles ]

Además, los canaleros tampoco han tenido aumentos salariares que les permitan hacer frente a los subonazos del 10% del costo de la vida.