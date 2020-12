Me avisaron de Limón que uno de mis amigos estaba en una situación económica difícil y aumentó 30 kilos. Luego me contaron que tenía covid y me puse detrás de la jugada. Lo pegaron a un ventilador y pidieron traslado al Calderón. Estuvo mal, le íbamos a hacer una traqueostomía, pero un día de tantos vimos que el corazón y la presión empezaron a mejorar, y la condición pulmonar también. Le dimos la salida y lo primero que hizo cuando lo sentamos en la silla de ruedas para sacarlo del hospital, fue darnos las gracias de una manera tal que todo mundo quedó conmovido por la gratitud que se le sentía.