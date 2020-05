“No fueron muchos días, como tres o cuatro en que se nos desbordó el hospital. Nuestro hospital es como decir el México o el San Juan de Dios y se llegó el momento de no poder recibir pacientes… me tocó tener que elegir a quién conectábamos a un respirador y a quién no. Tener que elegir entre quién vive y quién no te marca para toda la vida”, cuenta el doctor tico Mario Dalorzo González, quien luchó contra el coronavirus en España, uno de los países más golpeados por el virus.