Doctora denuncia que en Costa Rica hay dentistas poniendo bótox como procedimiento estético

“Con profunda preocupación le confirmo que en nuestro país vivimos una peligrosa epidemia de dentistas poniendo bótox como procedimiento estético. Aunque parezca increíble, está pasando a diario y en las siete provincias del país.

“Hablo de epidemia porque las cantidades de casos que nos reportan son demasiados. No hay una zona del país en donde no hayamos recibido un reporte de un dentista que ofrece poner bótox en la cara para que la persona mejore su estética y atenúe las arrugas”.

Los dentistas no pueden poner Botox como procedimiento estético. (Cortesía)

Con esta denuncia nos recibió la doctora Karla Aguilar Moya, presidenta de la Asociación Científica Costarricense de Longevidad y Medicina Estética (ACCOLME), en el hotel Real Intercontinental, donde se realiza, desde este 18 y hasta el 20 de mayo, el Quinto Congreso Latinoamericano de Medicina Estética y Anti Envejecimiento.

“No es solo un problema costarricense, es un problema mundial que personas no capacitadas estén realizando procedimientos estéticos. Nosotros (la ACCOLME) estamos realizando una campaña para evitar que personas no capacitadas hagan procedimientos estéticos.

“Pasa algo, hasta un mono bien entrenado aprende a hacer un procedimiento y termina apretando un botón, el verdadero problema es que estamos hablando de anatomía facial, hablamos de arterias, de posibles complicaciones, hablamos de que un mal procedimiento puede dejar ciega a una persona, podemos provocar la muerte de una zona de la piel de una persona y hasta ocasionarle la muerte a esa persona.

“Un procedimiento estético debe ser realizado por un médico y un médico capacitado y autorizado para hacer esos procedimientos. Se necesita un profesional capacitado para poder tratar eventuales complicaciones”, asegura la doctora.

La presidenta de la ACCOLME dice que los odontólogos están capacitados y autorizados para realizar procedimientos inyectables, pero inyectables solo de uso odontológico, no para uso estético.

“Nuestro país tiene un problema gigante de desconocimiento y de ignorancia de la gran mayoría de la población sobre el tema del bótox. La gente piensa que como es un procedimiento externo y es simplemente belleza sin cirugía, no hay problema. Eso no es así.

“En estos momentos, repito, el arma mortal más peligrosa que vive el país en el tema de mala praxis estética es con los odontólogos que hacen procedimientos médicos que no les corresponde. Un gran problema es que abusan de la confianza paciente-doctor, que se ganaron con la odontología y terminan convenciendo al paciente de que se ponga bótox con ellos sin miedos, porque ya los han visto poner inyecciones en la boca del paciente y nada pasó. Eso es peligrosísimo y nacional”, reconoce la doctora.

Intentamos conocer la versión del colegio de odontólogos, pero aún no hemos recibido respuesta.

La doctora Aguilar de la ACCOLME, es la que denuncia que nuestros dentistas están poniendo Botox como procedimiento estético. (Cortesía)

Salones de belleza

Otro tremendo problema es el de los salones de belleza, en los que hay una señora que sabe cortar pelo o hacer las uñas porque llevó un curso de tres meses y se pone a ofrecer procedimiento con bótox a precios muy baratos.

El problema de esto no es solo que esa persona no es profesional, sino que a la par hay una señora curándose unos hongos en los pies y, por ende, no es el lugar más adecuado para ese tipo de procedimientos.

¿Qué es?

¿Qué es el Bótox? Lo primero que nos aclara la doctora Aguilar es que el bótox es una marca, exactamente como nos pasa a los ticos con el tema de Kotex, que es una marca y lo que se debe decir es toalla sanitaria.

Lo que pasa es que la farmacéutica Allergan fue la primera que recibió aprobación para uso estético de la toxina botulínica tipo A en Estados Unidos y le puso como nombre comercial, bótox.

¿Para qué sirve?

Médicamente es amplio su uso, desde niños con parálisis cerebral, personas con migrañas constantes y fortísimas.

¿Qué hace?

Contrario a lo que todo el mundo piensa, lo que hace es relajar los músculos, por eso es que se usa estéticamente, porque hace que no se noten las arrugas. La gente cree que entiesa los músculos y eso no es así, todo lo contrario. Es una herramienta muy buena en las manos adecuadas. El efecto dura de 4 a 6 meses.



— Llame al 2210 2200 del Colegio de Médicos para que se informe bien antes de hacerse cualquier procedimiento médico.

¿Cuáles profesionales pueden poner bótox?

Después de siete años de estudiar medicina una persona logra ser médico general, tres años después saca especialidad en medicina estética, esa persona es la que puede, porque tiene no menos de 10 años de estudios y preparación.

¿Abuso de bótox en la tele nacional?

Lo que veo es abuso de diferentes tipos de sustancias que provocan presentadores con caras tiesas, que no pueden ni mover.

La doctora Karla Aguilar Moya, presidenta de la Asociación Científica Costarricense de Longevidad y Medicina Estética (ACCOLME), denuncia que hay epidemia de odontólogos poniendo Botox. (Cortesía)

Ya que hablamos de eso, hay un tremendo mal en la televisión nacional, que casi todos los días vemos personas que no están capacitadas haciendo procedimientos estéticos en vivo sin las condiciones higiénicas suficientes, eso es peligrosísimo, porque hasta ponen los teléfonos para que los llamen y no son personas capacitadas. Hay que tener mucho cuidado.

¿Cuántos procedimientos se hacen al mes?

En el país se pueden hacer unos 2.500 procedimientos estéticos al mes totalmente oficiales y legales. Ilegalmente podemos hablar del doble y hasta el triple, por eso es que es una verdadera epidemia y por eso es que escuchamos constantemente sobre muertes de personas durante un procedimiento estético, porque se puso en las manos de personas no capacitadas.