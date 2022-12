Doctora dice que las personas no deberían excederse con la comida en diciembre

La doctora Katherine Chan Grand reconoce que diciembre tiene relación directa con los problemas estomacales, ya que mucha gente hace desorden con las comidas.

Según la médica, se juntan varios factores para que las personas se pongan malitos de la panza: en diciembre hay comida por todos lados, se hacen mezclas locas de alimentos (como comer tamal y ponche al mismo tiempo) y comer a horas no acostumbradas.

“Es un hecho que diciembre es el mes de más indigestiones, de problemas del aparato digestivo y una gran mayoría es por los enormes desórdenes de comida que hacen las personas en un mes en el cual hay comida por todos lados”, comenta la doc.

La doctora Katherine Chan atiende más personas por problemas estomacales en diciembre. (Cortesía)

Esto no significa que usted se ponga nervioso y le haga la cruz a las comidas, pero sí debe saber que debe comer con medida.

“El gran problema en diciembre son los excesos. Todo se puede hacer y disfrutar, pero con medida, pero la gente pierde la medida y come, come y come”, agregó.

Hay varias recomendaciones que hace la profesional, la primera es que al sentirse mal del estómago busque a un doctor; la segunda, no automedicarse porque todos los cuerpos son diferentes y lo que le sirvió a un familiar podría ser que a usted no le sirva. Tercero, no comer a deshoras.

“Ese es otro problema que afecta el estómago en diciembre, la gente pasa más horas levantada y eso provoca que coma a horas no acostumbradas, como por ejemplo, las diez de la noche, eso afecta al estómago porque altera la digestión.

Un tamalito es lo mismo que un almuerzo completo, ya la piñita completa es pasarse de la raya.

“Sí podemos darnos unos gustos, pero sin excesos, sin pasarnos de las horas. Un tamal, no una piña, un tamal por tiempo de comida y leer antes las fechas de vencimiento de lo que vamos a comer porque en diciembre se come mucha galleta o chocolate de otros países y es mejor revisar”, recomienda la doctora Chan.