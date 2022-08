Doctora María Luisa Ávila muestra un logro deportivo y le llueven felicitaciones

La doctora empezó en esta disciplina hace seis años. Foto: Facebook. (Facebook)

La exministra de Salud María Luisa Ávila está tan feliz por un logro deportivo que contó en sus redes sociales de qué se trata.

La doctora publicó en su página de Facebook unas fotos con dos medallas y una explicación de lo que significan para ella.

“(El viernes) fue un día interesante, participé en un evento deportivo. Hace 6 años empecé a hacer ejercicio siguiendo un plan, con Sergio Tijerino, al inicio fue para ‘reducir stress’, después se convirtió en una actividad que me llenaba de energía y contribuía a mantener mi salud física y mental.

“Luego leí que el powerlifting ayudaba a enlentecer el avance de la osteoporosis y la sarcopenia (reducción de masa muscular) que es más rápida en mujeres y ayer se convirtió en una competencia conmigo misma. Las dos medallas significan que sí lo pude hacer”.

Ávila está feliz con sus dos medallas. Foto: Facebook. (Facebook)

“Los hábitos de vida saludables: dormir bien, no fumar, alimentación saludable y ejercicio físico reducirán el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles y aunque no evita envejecer --los años pasan y pasan para todos-- sí ayuda para que este natural proceso del ser humano sea más saludable”, aseguró la doctora.

Cientos de seguidores comentaron la publicación felicitándola y diciéndole que es un ejemplo, al mismo tiempo la motivaron a seguir adelante con la disciplina.