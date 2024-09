Dolor de familia de agente del OIJ que fue asesinado sirvió para cambiar la ley

El terrible dolor que pasó la familia del agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jeiner Gómez Guzmán, de 42 años, quien fue asesinado en el cumplimiento de su deber, sirvió para cambiar la ley para siempre.

El uniformado perdió la vida el 04 de octubre de 2023 en Tirrases de Curridabat, a manos de un grupo de sicarios.

El asesinato del agente motivó a la presentación de un proyecto de ley. (Corte Suprema de Justicia)

Jeiner era el menor de seis hermanos. Vivía en el barrio Los Ángeles de San José. Estudió en la escuela Marcelino García Flamenco y luego en el Liceo de Costa Rica, para finalmente ingresar a la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori), donde se especializó en Criminología.

A sus familiares nunca les gustó su elección de carrera, pero siempre la respetaron. Entre las aficiones de Jeiner estaban viajar por el país y ver películas de acción.

La muerte del oficial evidenció la desprotección que tienen los más de mil oficiales del OIJ que por tener menos de diez años de laborar en dicha institución, no tienen derecho a gozar de una jubilación en ese régimen de pensiones, y por tanto, tampoco a que sus beneficiarios tengan derecho a una pensión por sobrevivencia.

Jeiner era el menor de seis hermanos (Cortesía)

Este caso motivó al diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, a presentar un proyecto de ley que modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial. La iniciativa agrega este artículo:

“Cuando en el cumplimiento de su deber se produzca el fallecimiento de un agente judicial, y este no cumpla los requisitos para obtener el derecho a una jubilación en el régimen de pensiones al que se encuentre adscrito, se otorgará a sus beneficiarios una pensión por sobrevivencia, conforme al artículo 228 de esta ley, equivalente a dos terceras partes del salario promedio de los salarios ordinarios devengados que hubiera disponibles, la cual se actualizará para mantener el poder adquisitivo según la inflación interanual”, explicó el legislador.

La iniciativa fue votada este martes en el plenario legislativo en segundo debate y ya quedó lista para convertirse en ley de la República, solo falta que la firme el presidente Rodrigo Chaves.

Ariel Robles fue quien presentó el proyecto de ley que fue aprobado este martes. (Alonso Tenorio)

“Todos los días ponen en riesgo los agentes su vida y lo mínimo que se puede hacer es que tengan tranquilidad y claridad, a la hora de hacer su trabajo, de que su familia va a estar resguardada por un Estado que les acompañe.

“Este no es ningún beneficio excepcional... es una pensión por sobrevivencia la cual aplica los mismos términos que le aplica al Poder Judicial, no es algo que se les va a heredar a la esposa y luego se la hereda al hijo, y al hijo y al hijo, eso no va a suceder en estos casos, ya el régimen está establecido”, agregó el legislador.

Robles también aclaró que la pensión sería de las dos terceras partes del ingreso por el cual han cotizado los funcionarios en ese régimen.