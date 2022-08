Doña Florencia es sobadora profesional: “Tengo unos 25 doctores que vienen para que los sobe”

Doña Florencia Calderón Cambronero, nació, creció y vive en San Rafael de Alajuela. Tiene 62 años y desde que estaba chiquilla su mamá, doña Adilia Cambronero Chaves (falleció hace 17 años), le enseñó el arte de sobar a quienes le llegan con el mismo mal, una pega.

¿Será que las pegas existen doña Florencia o son cuentos de camino?

“Le voy a responder con la experiencia de alguien que tiene 16 años de sobar, tengo unos 25 doctores que siempre vienen para que los sobe porque, ellos mismos me lo dicen, tienen pega. Doctores, profesionales en medicina estoy hablando, que se la saben de todas, todas, curando a las personas, vienen donde mí (sic) para que los cure”, respondió esta sobadora profesional.

Doña Florencia nos cuenta que soba una 60 personas por día. (Cortesía)

Conversamos con doña Florencia porque el pasado miércoles 24 de agosto, Bernardo “Choché” Romano, subió un video a Instagram en el cual, precisamente, doña Florencia lo está sobando para sacarle la pega que lo estaba matando.

¿Qué es sobar doña Florencia?

Pues le cuento que los mismos doctores que atiendo me han explicado que los ganglios se inflaman y el estómago como que se paraliza y eso pasa por una comida que no cayó bien. Lo que yo hago al sobar es presionar esos ganglios en los brazos y así la máquina del estómago vuelve a moverse, la sangre vuelve a circular pura vida y la gente se alivia”.

¿Cómo puedo identificar si tengo pega?

Usted se comienza a sentir cansado, vomita, a algunos hasta diarrea les da; sube la temperatura, dolor de cabeza y no hay ganas de comer nada. Si siente parte de esos síntomas o todos, júrelo que tiene pega.

¿Se puede sobar a cualquier persona?

Yo he sobado bebés con cuatro días de nacidos hasta señores de 100 años.

¿Para irse a sobar hay que, por ejemplo, ir en ayunas?

No. Se llega como sea, no hay problema.

¿Se soba en seco?

No. Yo uso manteca de la normal, de cerdo no porque tiene un olor muy fuerte. También si la persona trae su propia crema, pues eso uso. Tiene que ser algo que resbale.

¿Cuánto dura una sobada?

Máximo dos minutos.

¿Cuánto cobra usted por la sobada?

Mil colones nada más.

Sobar es todo un arte que muy pocas personas logran dominar. (Luis Navarro)

Cobra muy poquito usted ¿se gana dinero sobando o es más por amor?

Yo trabajo de 8:00 a 11:30 a.m., después de 1:00 a 7:00 p.m. todos los días. Usted me está llamando casi a las dos de la tarde, ya llevo 40 sobados, me faltan unos 15 más. Solo hoy. En promedio por día sobo como a 60 personas que vienen de todo el país, Limón, Guanacaste, Orotina, Puntarenas.

¿Tanta gente? ¿Imagino que hasta fila le hacen?

¡Hay días que esto parece el EBAIS de las filas que se me hacen! Pero a todos los atiendo.

¿Solo le llega gente humilde, digamos de pocos ingresos económicos?

Nada que ver... ¡Me llega cada millonario que usted se queda asustado! ¿Sabe qué me dicen los millonarios? -‘Primero Dios, después usted y si mi hijo no se cura, entonces sí vamos al médico, pero para qué gastar plata si usted los puede curar’. Eso me dicen.

¿Y todos a los que soba, se curan de una vez?

La gran mayoría con solo que los toque un poquitico ya hasta el dolor de cabeza se les va y cuando termino están hasta con hambre. Hay gente, eso sí, que necesitan dos y hasta tres sobadas porque tienen un año o más de andar con pega y no lo sabían o no había encontrado una sobadora.

Hay mucha gente que no cree en las pegas, pero vieran que para la medicina científica el tema es interesante y reconocido, por ejemplo, desde hace muchos años en la Universidad de Costa Rica se habla de las pegas o empachos.

Para sobar se usa manteca vegetal aunque a muchos les encanta la manteca de chancho. (Luis Navarro)

En la Revista Médica de la Universidad de Costa Rica, hecha por la Facultad de Medicina, las pegas han tenido mucha importancia, tanto así que ya desde el 2013 publicaron un gran artículo titulado: “Las “pegas” o “empachos” en Costa Rica y Centroamérica. Una visión histórica y socioantropológica de una enfermedad popular”.

Pongan atención a lo que dice la revista de la UCR, porque es igualitico a lo que nos dijo doña Florencia: “El empacho (o “pegas” en Costa Rica) es una enfermedad de construcción popular que refiere a trastornos del aparato digestivo debidos al estancamiento o detención parcial del tránsito gastrointestinal”.

“El empacho es ampliamente reconocido por los sectores populares e indígenas de por lo menos en términos de referencia documental, se da más en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica”.

“En todos los países de la región existe un conflicto entre la medicina siendo subestimado por los médicos académicos que lo interpretan como un trastorno digestivo equiparable a la dispepsia, al colon irritable, una obstrucción o una infección gastrointestinal. El empacho sigue siendo un problema de salud persistente y cotidiano”, agrega la publicación.

Choché rabió del dolor cuando doña Florencia lo estaba sobando. (Captura de pantalla)

El artículo de la UCR poco a poco va dándole fuerza a la pega y hasta diferencian tipos de situaciones que le pueden provocar pega a un bebé, por ejemplo: “Niños en periodo de lactancia: En primer lugar se relatan los problemas que tienen las madres durante el amamantamiento y que repercuten en el infante, que van desde conflictos emocionales, enojos, alimentación defectuosa (por ingesta de alimentos muy fríos, calientes o pesados, quesos envejecidos, etc.), con horarios irregulares (por labores extra-domésticas)”.

"En segundo lugar, por alteraciones propias de la leche: que estuvo "estancada", "asoleada", "agitada", o que es de origen industrial y no se hierve. En tercer lugar, el empacho que se presenta con la primera dentición de los lactantes", reconoce la publicación que también da los diez síntomas más frecuentes, pero ni para qué se los ponemos, son igualitos a los que dijo doña Florencia