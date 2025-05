Donald Trump dijo: “Me gustaría ser papa”, ¿puede un hombre ser papa sin ser cardenal?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dejó decir este miércoles 30 de abril que él podría ser un buen papa.

Esta declaración nos motivó a buscar ayuda para aclarar la duda que le surgió a muchas personas tras esas palabras del presidente gringo.

Donald Trump dijo “me gustaría ser papa", ¿es eso posible? (Alessandra Tarantino)

¿Puede Trump u otra persona que no sea cardenal ser papa? Vieran que la respuesta que nos dieron dejará a más de uno sorprendido porque, en realidad, no es obligación ser cardenal para ser nombrado pontífice.

En medio un viaje a Michigan, para festejar sus 100 días como presidente, en su segunda administración, Trump bromeó con que sería un buen papa. “Me gustaría ser papa. Esa sería mi opinión número uno”, fue su respuesta cuando le preguntaron sobre el cónclave que iniciará el próximo 7 de mayo, tras el fallecimiento del papa Francisco el pasado 21 de abril.

Le preguntaron al mandatario norteamericano si tenía un cardenal favorito y respondió: “No sé, no tengo preferencia, pero debo decir que hay un cardenal de un lugar llamado Nueva York que es muy bueno. Veremos qué pasa”.

Trump habla del cardenal Timothy Dolan, quien tiene 75 años y ha sido una figura importante de la Iglesia católica de ese país desde que fue nombrado obispo de Nueva York por Benedicto XVI en el 2009.

A partir del próximo 7 de mayo, los cardenales decidirán quién será el nuevo papa. (DIMITAR DILKOFF/AFP)

¿Puede Trump?

¿Puede realmente Trump o cualquiera que no sea cardenal ser papa?

Aunque para muchos la respuesta es no, hay hombres, que no son ni sacerdotes, que sí podrían ser elegidos como sucesores de san Pedro.

La Iglesia católica tiene un conjunto de leyes propias que respeta completamente y se llama Código de Derecho Canónico.

La ley 332 de documento dice: “El romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal.

“Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente”.

Justo ahí, en el 332, se abre la puerta para que, eventualmente, el elegido para papa no necesariamente deba ser un cardenal del Colegio Cardenalicio, del cual hemos escuchado hablar bastante en los últimos días y que son los obispos que eligen al nuevo sucesor de Pedro, que será el 267 de la historia.

Los requisitos

El padre Ricardo Cerdas, vocero de la Conferencia Episcopal costarricense, nos explica que, efectivamente, cualquier hombre puede ser papa y no necesita ser cardenal, ni siquiera ser sacerdote, pero debe cumplir con algunos requisitos fundamentales.

Son, en total, 133 cardenales los que votarán para elegir al nuevo sucesor de Pedro. (MARIO TOMASSETTI/AFP)

“Debe ser un hombre mayor de 35 años, célibe, soltero y que haya sido bautizado. La condición que no se puede saltar es que sea hombre, católico y bautizado. No tiene que ser sacerdote, obispo o cardenal, eso sí, no puede ser un hombre que cumpla con todos esos requisitos, pero que tenga hijos de cualquier edad.

“Que cualquier hombre, sin necesidad de ser sacerdote, pueda ser papa, es una legislación que se mantiene hasta el día de hoy en la Iglesia católica.

“Estas leyes son de la Edad Media, porque en aquella época un papa, quien incluso tenía hijos, si se daba cuenta que tenía una enfermedad mortal podía heredar el trono de Pedro a un hijo. Se buscó con estas leyes evitar el nepotismo (favorecer a familiares con el puesto papal)”, nos explica el padre Cerdas.

¿Puede Donald Trump ser papa? “No. Tiene hijos, está casado. No es ni católico. La costumbre que se convirtió en ley es que el Colegio Cardenalicio es el que elige al papa. Repito, sí puede ser cualquier hombre mayor de 35 años, así está en las leyes de la iglesia, pero si no cumple los requisitos, no puede.

“Además, digamos que es un laico comprometido con la Iglesia católica, una persona de bien, sin matrimonio y sin hijos, pero tiene que ser ordenado sacerdote y obispo antes de ser nombrado papa y Trump no podría”, aclara el vocero de la Conferencia Episcopal.

Mykola Bychok cardenal más joven del cónclave. (Tomada de X/Tomada de Twitter)

Los que eligen

El Colegio Cardenalicio, o sea, los cardenales que eligen al papa a partir del próximo 7 de mayo, son de 71 países de los 5 continentes: 53 de Europa, 37 de América, 23 de Asia, 18 de África y 4 de Oceanía. El más joven es de Australia, se llama Mikola Bychok, tiene 45 años. El de mayor edad es de España, Carlos Osoro, 79 años.

En total, son 133 cardenales los que elegirán al nuevo papa, quien sería el 267 sucesor de Cristo desde Pedro.

De todos los cardenales, cinco fueron nombrados por san Juan Pablo II, 22 por Benedicto XVI y 108 por Francisco.