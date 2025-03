Dos diputadas del PLP de Eli Feinzaig se declaran independientes, y este fue el motivo

El Partido Liberal Progresista (PLP) confirmó este jueves 6 de marzo que dos de sus diputadas se declararon independientes.

Ellas son Johana Obando y Cynthia Córdoba, de acuerdo con información oficial dada por el PLP, que confirma que ellas renunciaron a la agrupación a partir de este momento.

Otra diputada del PLP, Kattia Cambronero Aguiluz, también se había declarado independiente. El PLP ahora queda solo con tres diputados: Eliécer Feinzaig, Luis Diego Vargas y Gilberto Campos.

Dos diputadas del partido de Eli Feinzaig, el PLP, se declaran independientes. Una de ellas, Johaha Obando. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En un documento del PLP, explica que las propias legisladoras, desde hace meses, aseguran sentirse apartadas constantemente de la toma de decisiones y la gestión interna de la fracción del PLP.

“La fracción del PLP ha decidido no tomar una postura clara y contundente con respecto al Poder Ejecutivo, no es posible para las diputadas seguir perteneciendo a una fracción que no tome un verdadero rol de oposición y la defensa de la democracia contra el autoritarismo.

LEA MÁS: Presidente Rodrigo Chaves está, otra vez, en problemas, y ahora ¿qué fue lo que hizo?

“Asimismo para las diputadas el liderazgo a lo interno de la fracción ha sido débil al no posicionarse como oposición al Poder Ejecutivo y en tomar como bandera la defensa de la democracia en contra del accionar cada vez más autoritario de Rodrigo Chaves”, explica un comunicado del PLP.

La diputada Cynthia Córdoba se declaró independiente este jueves 6 de marzo del 2025. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

A partir de ahora ambas diputadas seguirán impulsando sus propios temas. Dice el PLP que, a pesar de declararse independientes, seguirán con “su compromiso inquebrantable con los principios liberales por las que fueron electas.

“Aún en más, seguirán con mayor fuerza enfrentando las actitudes autoritarias del Poder Ejecutivo y no van a claudicar en la lucha por la democracia y las libertades de la ciudadanía costarricense”, confirma el PLP.

“Para mi era insostenible pertenecer a una fracción que no ha tomado una posición clara frente al Poder Ejecutivo”, explica la diputada Johana Obando.

LEA MÁS: En el colegio de Gravilias de Desamparados está pasando algo muy grave y urgen soluciones

“Desde hace más de un año se ha venido deteriorando la relación a lo interno de la fracción, sobre todo en cuanto a espacios de toma de decisión y acción conjunta”, agregó.

Eli Feinzaig no ha dicho nada sobre las dos diputadas que pierde su partido en la Asamblea Legislativa. (Mayela López)

“Nos hemos sostenido en el partido porque somos liberales, creemos en los ideales que permitieron el nacimiento del PLP, pero hoy solo hay intereses electorales.”, confirma la diputada Cynthia Córdoba.

“Doña Johana y yo ya hemos enfrentado la violencia del presidente Rodrigo Chaves y la seguiremos enfrentando con más fuerza”, concluyó Córdoba.