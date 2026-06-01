Dos estudiantes de Coronado y Desamparados ganaron un reto espacial para perseguir un sueño marciano

Para muchos jóvenes, el planeta Marte es apenas un planeta rojo que aparece en libros, películas o documentales.

En el caso de Victoria Rocha Ramírez y Gabriel Bonilla Mora, ambos estudiantes de 17 años del Colegio Técnico Profesional Vázquez de Coronado, se convirtió en un objetivo mucho más cercano después de ganar la edición 2026 de Misión Marte, una competencia que desafía a colegiales costarricenses a resolver problemas reales relacionados con la exploración espacial, organizada por la Universidad Fidélitas.

Victoria Rocha y Gabriel Bonilla celebran el triunfo que les abrió las puertas de la final internacional de Reto Marte en España. (Fidelitas/Cortesía)

Su premio va mucho más allá de un trofeo. Gracias al proyecto que desarrollaron, ambos obtuvieron el boleto para integrarse al equipo que representará a Costa Rica en la gran final internacional de Reto Marte, que se realizará en España en octubre y reunirá a participantes de varios países.

LEA MÁS: La NASA prueba unos robots con tecnología 100% costarricense que podría ir a Marte y más allá

Sueño comenzó en las aulas

Gabriel, vecino de Guadalupe de Goicoechea y estudiante de la especialidad de Inteligencia Artificial, siempre sintió un interés especial por el espacio.

La física, las matemáticas, la programación y la mecánica forman parte de sus ilusiones desde niño.

“Siempre me han parecido interesantes los temas del espacio. Me inspira la posibilidad de intentar algo nuevo y también poder inspirar a otras personas.

“Sin importar de dónde venga uno o cuáles sean las circunstancias, siento que se puede lograr lo que sea si se trabaja con disciplina”, dice.

Los estudiantes del CTP Vázquez de Coronado desarrollaron un prototipo para producir oxígeno utilizando recursos presentes en Marte. (AP)

Reconoce que durante años le costó relacionarse con otras personas, por lo que la competencia terminó convirtiéndose en una experiencia transformadora.

“Estos retos me han ayudado muchísimo a mejorar mi comunicación, a ponerme en los zapatos de los demás y a trabajar en equipo. Además, nunca pensamos que íbamos a ganar. Todo el proceso fue bastante caótico, teníamos muchos obstáculos y, sinceramente, sentíamos que llevábamos las de perder.

“Cuando escuchamos nuestro nombre como ganadores, fue una felicidad enorme, saltamos de emoción porque fue completamente inesperado”, recordó.

Curiosidad sin límites

Victoria, quien también está sacando la especialidad en Inteligencia Artificial, tiene una historia distinta, pero igual de inspiradora.

LEA MÁS: Elon Musk da detalles sobre cómo será la ciudad que construirá en Marte

Creció durante gran parte de su vida en El Porvenir de Desamparados y actualmente vive en La Florida de Tibás.

Se describe como una joven extremadamente curiosa, de esas personas que siempre quieren entender cómo funcionan las cosas.

La dupla costarricense representará al país en una competencia internacional de innovación y exploración espacial. (Fidélitas/Cortesía)

Cuando recibió la invitación para participar en Misión Marte, admite que no tenía una pasión por la exploración espacial. Sin embargo, el reto despertó algo nuevo.

“Siempre he sido muy curiosa. Me gusta aprender de todo y cuando me llamaron me pareció una oportunidad increíble. Tal vez, antes no tenía un gran amor por el espacio, pero ahora sí me nació esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo sobre temas espaciales. Hoy veo ese mundo mucho más cerca de lo que imaginaba”, explicó.

La joven asegura que una de las claves del éxito fue la combinación de habilidades que logró construir junto con Gabriel.

“Somos un equipo muy complementario. Gabriel es muy analítico y yo soy más social. Me gusta comunicar, exponer ideas y trabajar con las personas. Ambos somos creativos y eso nos permitió potenciar el proyecto.

“Creo que cuando uno explota sus conocimientos y sus habilidades, muchas cosas que parecían imposibles empiezan a verse alcanzables.

“Antes uno pensaba que llegar a la NASA era algo lejísimo; ahora siento que sí es posible para quienes tienen hambre de conocimiento”, señaló.

Tecnología tica para el planeta rojo

El proyecto que llevó a los estudiantes al primer lugar se llama Boxi y consiste en un taladro autónomo diseñado para aprovechar recursos disponibles en Marte, especialmente el hielo presente en glaciares marcianos, con el objetivo de producir oxígeno.

El proyecto Boxi busca aprovechar hielo marciano para generar oxígeno en futuras misiones espaciales. (Fidelitas/Cortesía)

La propuesta busca resolver uno de los grandes desafíos para futuras misiones humanas: generar recursos esenciales utilizando materiales disponibles en el propio planeta.

“Ya no veo tan lejano que la humanidad llegue a Marte. Tal vez, no sé si me tocará verlo directamente, pero sí siento que es algo mucho más probable de lo que creíamos.

LEA MÁS: NASA muestra cómo serán las casas que planea construir en Marte y la Luna

“Además, esta tecnología podría tener aplicaciones aquí en la Tierra, ayudando a purificar recursos o aprovechar materiales en lugares difíciles”, explicó Gabriel.

Victoria coincide y asegura que el proyecto apenas comienza.

“Vamos a España con toda la disposición de aprender, mejorar y escuchar recomendaciones. Queremos que nuestro proyecto crezca, tenga mayor alcance y ojalá algún día pueda convertirse en una solución real que aporte a la ciencia y a la humanidad”, afirmó.

“Mi familia está muy orgullosa. Muchas veces la gente cree que porque uno viene de una comunidad humilde tiene menos oportunidades, pero yo pienso todo lo contrario.

Los jóvenes destacan que la educación y el trabajo en equipo fueron claves para alcanzar este importante logro. En la foto, todos los muchachos que lucharon por el triunfo. (Fidélitas/Cortesía)

“Es precisamente en esos lugares donde nacen las ganas de luchar y alcanzar metas grandes”, dijo Victoria.