“Cuando me dijeron que Obras del Espíritu Santo daba de comer a más de cien mil personas, de las cuales 72 mil son niños, no lo podía creer, pero ahora que estoy en el país, lo he podido confirmar y me he quedado sorprendido, de verdad que la ayuda es mucha, por eso se ocupa también gran solidaridad”, explicó Rubén.