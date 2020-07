“Después de descartar al primer perro, me trajeron otros dos para decidir y elegí a Rackun. A partir de ahí comenzamos un proceso de entrenamiento acelerado porque no teníamos mucho tiempo, había que regresar a Costa Rica y me lo llevaba al cuarto a dormir para afinar el vínculo… ¡y lo logramos! Ahora nos amamos con amor puro, del bueno”, explica Débora.