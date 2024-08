Dueña de motel lucha con uñas y dientes para que no le cierren sus puertas, ¿por qué?

El Motel de Paso Cascada lucha porque el amor y la pasión no cierren sus puertas ante arreglos en la calle y tuberías que está realizando la municipalidad de San José, Acueductos y Alcantarillados y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Hablamos de una “guerra” por el cariñito, por la pasión a cualquier hora. En esa “guerra” está doña Karla Cordero, la gerente del motel quien ha tenido que pararse duro para que no le cierren su motel ya que eso es lo que andaban buscando los encargados de los arreglos.

Motel lucha porque el amor y la pasión no cierren sus puertas. Así estaba todo hace tres días, casi listo. (Cortesía)

Este lugar de pasión y amor está ubicado en San Francisco de Dos Ríos y desde hace más de 10 meses iniciaron unas obras para arreglar la calle que pasa al frente, así como las tuberías de aguas potables.

Después de que durante 10 meses la clientela le bajó a doña Karla al 50%, los encargados de los arreglos le salieron con que tenía que cerrarle totalmente la puerta a quienes buscan pasión y amor para poder terminar con las reparaciones.

El motel asegura que sus puertas están abiertas al amor y la pasión. (Cortesía)

LEA MÁS: Outlets de cajón cometen algo que está fuera de la ley, según Hacienda

“No puede ser posible que me salgan con que tengo que cerrar el motel, ya mucho tenemos con el golpe de los trabajos en los últimos 10 meses. No vamos a cerrar. Lo que más me duele es que a inicios de semana se tenía todo listo para asfaltar la calle.

Esta foto hasta que enchila los ojos, vean como están despedazando la acera que recién habían puesto nueva. (Cortesía)

“Cuando digo todo, es que estaban listas las aceras, los caños, entre otros arreglos, pero por una decisión de un tubo, aunque nadie lo crea, trajeron un tractor a que despedazara las aceras recién hechas y fue cuando me salieron con que tenía que cerrar”, explica doña Karla.

Se supone que los trabajos frente al Hotel de Paso Cascada se terminan en estos días y la obra la inauguran el próximo 15 de setiembre, por eso es que doña Karla está pendiente de los últimos reportes porque si vuelven a salir con la idea de cerrarle, no va a aguantar.

Los trabajos en San Francisco de Dos Ríos siguen, al parecer se entregan el próximo 15 de setiembre. (Cortesía)

Por aquello, si usted y su pareja quieren ir a ese motel, le confirmamos que está abierto, todavía la calle de enfrente no está asfaltada, pero sí puede pasar con su carrito o moto a darse amor el tiempo que aguante.

Buscamos a la Municipalidad de San José por este tema, sin embargo, todavía no nos responden.