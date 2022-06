Duke, a quien le machetearon el hocico, lucha por su salud una vez más

Duke, uno de los perros más luchadores que conoce el país, vuelve a pelear por su salud y por seguir ladrando y moviendo su colita alegremente, ya que desde el pasado martes comenzó a tener convulsiones.

Este zaguate no conoce lo que es rendirse, por eso también se le conoce como guerrero. Recordemos que el 8 de julio del 2016 le pegaron un machetazo que le desprendió la mitad de su hocico, incluida la nariz y varios dientes. La brutal agresión casi le cuesta la vida, pero superó la prueba para convertirse en símbolo de la defensa contra la agresión animal en el país.

Marianella Navarro Montoya (Cortesia)

Pero ahora, una vez más, las alertas se encienden por la salud del zaguatico. Nos cuenta su mamá humana, doña Marianella Navarro Montoya, que todo estaba bien hasta que el pasado martes, a eso de las 2:30 de la mañana, Duke comenzó a convulsionar de la nada y le volvió a pasar a las 10:30 a.m. de ese mismo día.

Doña Marianella lo llevó al veterinario de inmediato y los exámenes de sangre salieron puras tejas, por dicha, sin embargo, el pasado miércoles 29 de julio, otra vez en la madrugada, volvió a convulsionar. Le comenzaron a dar un anticonvulsivo y al parecer respondió bien.

[ Duke disfrutará de las bellezas de Puerto Viejo ]

“No les tengo muy buenas noticias sobre mi salud, pasé un poquito mal la noche, volví a convulsionar y ando un poco acelerado, la cabeza como que me da vueltas, mi dogtora me cambio el tratamiento a ver si mejoro. Pero tengo que ir a consultar al neurólogo para saber bien porqué me está pasando esto”.

Usted puede ayudar a Duke con un rojito al SINPE MÓVIL 8836-8228. Cortesía. (Cortesia)

“Entonces necesito pedirles su ayuda, ya pronto es mi cumple, y al igual que hace seis años, cuando estuve a punto de perder la vida, necesito que me apoyen para poder pagar la consulta y los exámenes que me tendrán que hacer, dentro de esos de seguro un TAC y eso es muy caro. Además que tengo que viajar desde mi casa en Puerto Viejo hasta San José”, “comenta” el propio Duke por medio de doña Marianella.

[ Dolorosa marca de Duke sirve para que los niños aprendan a respetar los animales ]

Se calcula que por consulta se tendrá que pagar más o menos ₡49.500, así como ₡175.000 del TAC, otro examen que se llama LCR vale ₡52.000 y ₡100.000 del viaje ida y vuelta, eso sin contar los medicamentos y otros exámenes que le manden.

Por eso Duke está pidiendo un rojito a quien quiera colaborarle para la cita que tiene el próximo martes 5 de julio, para esto está el SINPE MÓVIL 8836-8228.