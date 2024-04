Eclipse total de sol: Nos fuimos de “cacería” por una noche de 3 minutos y 15 segundos

Como corresponsal en Estados Unidos, realicé un viaje de 7 horas para darle “cacería” al eclipse total de sol.

Fue una tarea difícil porque había que amarrar bien un lugar con la menor cantidad posible de nubes, poca gente y con garantía de ser una zona de oscuridad total.

El eclipse fue total en el estado de Vermont, Estados Unidos. (Cortesía)

En la decisión final quedaron tres opciones: donde están las cataratas del Niágara, el valle de Ohio o bien en el estado de Vermont. Al final elegí fue Vermont.

Entre Nueva York y Vermont tuve que manejar 7 horas y decidí comenzar el viaje a eso de las 10 de la noche del domingo 7 de abril, para evitar las pesadas presas neoyorquinas.

De pura chiripa logré encontrar una habitación en un hotel, al cual llegué a las 3 de la mañana de este lunes. Todo estaba vendido porque en Estados Unidos fue una locura total el eclipse, sobre todo por los lugares donde se garantizó oscuridad total.

Después de dormir poquitas horas, me fui a Newport, un pueblito de unas 4.500 personas, que tuvo que soportar la llegada de unos 75 mil turistas, incluido este corresponsal de La Teja.

Nuestro corresponsal, William E. Cordero, estuvo en una de las zonas de oscuridad total. (Cortesía)

La municipalidad de Newport convocó a una fiesta para ver el eclipse y ahí me fui, pero había demasiada gente y eso provocó que no me pegara la señal de celular para la transmisión en vivo que hicimos para nuestro Facebook de La Teja, por eso tuve que tomar una decisión en caliente y me fui en busca de un lugar sin tanta gente y con buena vista.

LEA MÁS: Eclipse de sol: Aquí puede ver en vivo este hermoso e histórico fenómeno

Me alejé del centro hasta que encontré un lugar, como una finca, en la cual el dueño estaba dejando pasar la gente para que disfrutaran del evento. Al señor le explicamos que éramos de Costa Rica, que necesitábamos hacer una transmisión en vivo.

Le ofrecí comprar señal WiFi para transmitir, pero el señor se portó superamable, cuando vio el micrófono de La Teja terminó de convencerse que era de un medio de comunicación y hasta nos regaló la señal de WiFi y así fue como realizamos la transmisión.

Foto durante el eclipse sobre la Estatuta de la Libertad que está en el domo del edificio del Capitolio en Whashington DC. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Tras toda la fiesta del eclipse, ante las miles y miles de personas que fueron a Vermont, me tocó una manejada de más de 10 horas de nuevo hasta Nueva York. Solo para salir del pueblo me tardé más de hora y media…pero todo valió la pena porque se logró “cazar” una noche de 3 minutos y 15 segundos.

Arrancó en México

La costa oeste de México fue la primera que quedó a oscuras este lunes por un eclipse de sol total, un fenómeno esperado por millones de personas y cuya trayectoria atravesó Estados Unidos antes de terminar en Canadá.

La Teja le dijo presente al eclipse total solar en Estados Unidos. (Cortesía)

La sombra de la Luna sumergió la costa del Pacífico de México en la oscuridad total a las 12:07 del mediodía y recorrió Estados Unidos, antes de volver al océano sobre la costa atlántica de Canadá poco menos de una hora y media después de tocar tierra.

A lo largo del “camino de la totalidad” del eclipse, en el que la Luna ocultó completamente al Sol durante unos minutos, hubo festivales, fiestas e incluso bodas masivas.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, presente en la ciudad de Mazatlán, exclamó un “¡Ah!” cuando el sol se convirtió en una corona de fuego en torno a la luna.

LEA MÁS: Eclipse de sol: ¿Por qué la luna se verá más grande de normal este lunes?

“Un eclipse solar total es uno de los eventos más conmovedores que uno puede vivir”, afirmó la astrofísica Jane Rigby, científica principal del proyecto Webb de la Nasa. “Sientan sus sensaciones. Ustedes son parte del universo”, añadió.

El eclipse se disfrutó completo en ciertas regiones de México, Canadá y Estados Unidos. (Cortesía)

La trayectoria de totalidad de este año tuvo 185 kilómetros de ancho e incluyó una región donde viven casi 32 millones de estadounidenses. Otros 150 millones viven a menos de 320 km de la franja y los que se encuentran más lejos disfrutaron de un eclipse parcial.

El próximo eclipse solar total que podrá verse desde gran parte de Norteamérica no llegará hasta 2044.

Un eclipse total ocurre cuando la Luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente su luz en pleno día.

Este lado del mundo, Norteamérica, se detuvo ante un hermoso fenómieno celestial. (Cortesía)

El Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que ambos parecen de tamaño similar.