Economista: “La pobreza crecerá porque la gente ya no tiene de dónde recortar”

Como se las sabe de todas, todas, porque es experto en economía, el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, Ennio Rodríguez, es franco y dice que no espera que la economía tica mejore en lo que falta de este 2022, por eso confirma que “la pobreza y la pobreza extrema van a crecer”.

Cuando don Ennio analiza los números para los meses que le faltan al año, ve una sombra bastante negra sobre los hogares costarricenses.

La pobreza y la pobreza extrema aumentará en el país, para el presidente del Colegio de Economistas. (Rafael Pacheco Granados)

“Me gustaría decirle otra cosa, pero no puedo. Una gran cantidad de hogares que están cerca de ser considerados hogares en pobreza, van a pasar esa línea y los que están en pobreza, van a llegar a pobreza extrema. La situación es bien difícil”.

“Cuando se atiende la realidad del país y de las familias, ya miles de estas familias hicieron todos los recortes de gastos que han podido para seguir saliendo adelante, pero la economía no mejora, los precios de la canasta básica siguen subiendo, por eso considero, y repito con amargura, que la pobreza va a crecer porque la gente ya no tiene de dónde recortar gastos”, explica don Ennio.

La pobreza extrema, amargamente, aumentará en lo que falta del 2022. (Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Hogares que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el 2021, en el país hay 1.666.276 hogares, de esos, 1.282.771 no son pobres; 383.505 están en la línea de pobreza; 278.952 se consideran en pobreza, pero no extrema, cerca, pero todavía no; y hay 104.553 hogares en pobreza extrema. En todos los hogares de la línea de pobreza hay en promedio cuatro personas.

“Esos son los hogares que me preocupan y mucho, porque la presión no viene de un solo lado: los salarios del sector público están congelados hace muchos meses, los aumentos de la empresa privada son insignificantes, los precios de la canasta básica suben, algunos, hasta más de un 300% como el café y el aceite”.

Si en las casas no se lucha por aumentar los ingresos económicos, la economía pasará de castaño a oscuro. (Shutterstock)

“Si en los hogares en pobreza alguno de la familia no consigue otro trabajo, otra forma de ganar algo de dinero, hablamos de esos casi 279 mil familias en profundos riesgos sociales, muy vulnerables, en resumen, están en el puro centro de la línea de fuego para convertirse en hogares extremadamente pobres”, asegura el experto en economía.