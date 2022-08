Economistas: “Tranquilos, su platica en el Banco de Costa Rica no está en riesgo”

“Por supuesto que no hay que preocuparse. No hay que correr a sacar la plata del Banco de Costa Rica (BCR). Por supuesto que no está en riesgo el patrimonio de ninguno de los costarricenses que tienen cuentas ni empresariales ni personales, ni sus fondos de pensión. No están en peligro”.

Con firmeza y seguridad el economista Leiner Vargas le asegura al país que deben estar tranquilos después del anuncio que hizo ayer el presidente, Rodrigo Chaves, durante su informe de labores de los primeros 100 días de gobierno, donde dijo que enviará un proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa para vender el Banco de Costa Rica, Bicsa y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Eso es un proyecto de posible privatización del BCR, llevará mucho tiempo y discusión previa en la Asamblea Legislativa. Segundo, no significa que se va a regalar el BCR ni que los derechos de las personas que ya tienen fondos ahí se van a perder”.

Que no se nos olvide que el BCR tiene respaldo del Estado.

“Lo único que significa lo que dijo el presidente Chaves es que, en un futuro, si se aprueba la privatización, serán otros entes privados los que administrarán el BCR y habrá, como en todo proceso público, la oportunidad de que la gente decida quedarse con el BCR o irse a otro banco. Las cuentas, todas, que tiene hoy día el BCR, tienen respaldo del Estado. No existe ningún riesgo, no traslade sus cuentas, tranquilo”, explica el economista.

Daniel Suchar, otro economista, aclaró: “el que un equipo cambie de dueño no significa que el equipo está jugando mal. Eso es algo totalmente administrativo a niveles altos y no tiene nada que ver con los jugadores de ese equipo (el BCR)”.

“Si usted tiene una cuenta de ahorro en el BCR, no tiene nada qué temer. Todo está documentado, todos están amparados por la ley. Nadie tiene que andar sacando su plata ni cambiándose de banco. Lo que podría suceder es que cambie el BCR de manos, pero nada más, los procedimientos son los mismos”.

El economista Ronulfo Jiménez, también le pide calma a la gente, que no se estresen los que tienen cuentas en el BCR porque todo seguirá igual, sin riesgos. “El mensaje es de tranquilidad y de calma. El BCR es un banco sólido, bien administrado, los dineros de la gente están bien guardados. Es un banco con garantía total del Estado, por eso no hay motivo para inquietarse”, asegura.