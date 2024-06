Educador verá mejor los partidos del Herediano gracias a promo de La Teja con Münkel

Ganador del código Teja espera cambiar sus lentes gracias a premio (Cortesía)

A un gran seguidor de La Teja y del Herediano al fin le llegó la suerte con promoción del código y fue el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 101 colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de Wilfrido Acuña Madrigal, quien tras leer y activar La Teja durante muchos años, hasta ahora resultó ganador.

“Este premio es una bendición, siempre ganar un premio es importante y voy a ver si lo utilizo para cambiar los lentes que soy muy importantes. Compro La Teja desde que valía una teja y hasta ahora gano, pero siempre lo activo”, contó Acuña que es educador.

LEA MÁS: Ganador de La Teja y Ópticas Münkel: “El premio me cayó de pelos”

Este vecino de Puriscal asegura que se informa siempre con nosotros tanto en nuestra página web, como en nuestra edición impresa, y es que no le pueden faltar las noticias del equipo de sus amores.

“Leo todo, siempre, los sigo en Facebook y en papel me gusta darle una ojeada a nacionales para ver cómo está todo, pero me gustan mucho los deportes, la información deportiva. Soy un herediano muy fiebre y siempre leo los deportes, menos cuando pierde Heredia. Este amor por el equipo me lo heredó mi papá, a mí y a casi toda la familia”.

Acuña seguirá participando en las promociones y más ahora que le llegó la suerte y ya logró salir favorecido, tiene claro que en cualquier momento puede volver a ganar, ya sea para su beneficio o el de un familiar.