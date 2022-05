Educadores sin sueldo se tiraron a la calle: “No alcanza ni para pagar quien nos cuide los hijos”

Lorena Hernández y Gianna Vargas son dos bebés que estuvieron este 17 de mayo en la marcha hecha por maestros para reclamarle al Ministerio de Educación el pago de sus sueldos completos y al día.

Yesenia Salazar, profesora del Colegio Técnico Profesional de Alajuelita, es la mamá de Gianna, de un año y tres meses, y desde febrero pasado recibe solo un 40% de su salario y eso la tiene fatal con los pagos de las deudas.

Incluso tuvo que sacar a su hija del lugar donde la cuidaban, por eso no le quedó más que ir a la manifestación chineando.

Don Mario fue a la marcha con su hija Lorena. Foto Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

“La situación se le vuelve a uno insostenible. Ya no sabe uno para dónde agarrar o qué hacer; mientras el salario no llega completo nunca este año, los recibos y las deudas no fallan. Hay mucho que pagar y uno sin dinero. Ya no puedo más”, dijo Yesenia.

Mario Hernández es profesor y el papá de Lorena, quien tiene 10 meses, y nos contó que desde el pasado febrero no recibe su salario completo; le deben sus ocho lecciones interinas y nada que se las pagan a pesar de que siempre las trabaja.

Gianna estuvo en su primer marcha apoyando a su mamita, doña Yesenia. Foto Eduardo Vega. (Eduardo Vega Arguijo)

“Vine con mi hija porque no queda de otra, no hay plata para pagarle a alguien que la cuide. Comencé el 2022 muy bien, sin deudas, pero ya vamos a mayo y tuve que pedir un préstamo y endeudarme con las tarjetas de crédito para poder salir adelante.

“Eso no es justo, sobre todo para uno que trabaja honestamente todos los días. Solamente pido que se me pague puntual lo que me gano. He tenido problemas de pago durante siete quincenas seguidas”, explica Mario.

Más de 100 educadores se manifestaron este martes frente a Torre Mercedes, en el paseo Colón, donde está la oficina de las autoridades del MEP; también lo hicieron frente al ministerio de Hacienda, en el centro de San José, para reclamar por cientos de nombramientos interinos pendientes, falta de pago puntual y pago completo y plazas de nombramientos en propiedad que siguen sin resolver.

Los educadores le reclaman al Mep ausencia de pagos salariales, salarios incompletos y falta de nombramientos. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El MEP sigue asegurando que los problemas con los pagos y los nombramientos ocurren por le ataque cibernético que golpeó al Ministerio de Hacienda y no habla de plazos para resolver la situación que enfrentan los educadores.