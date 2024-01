El 7 de enero del 2020 se identificó un virus que cambió la vida de todos para siempre

La presencia del covid-19 se confirmó el 7 de enero del 2020. AFP. (NOEL CELIS/AFP)

El 7 de enero del 2020 se dio a conocer una noticia que cambiaría al mundo entero. Ese día, las autoridades confirmaban la presencia de un nuevo virus respiratorio que se propagaría rápidamente y el mundo nunca volvió a ser el mismo.

A finales del 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, decenas de personas se enfermaron de neumonía y días después se confirmó que se trataba de un nuevo coronavirus.

El SARS-CoV-2, conocido luego como covid-19 obligaría a la población a adoptar una serie de medidas que haría ver la vida de una modo diferente.

Costa Rica no escaparía ante los efectos de la presencia del virus. El primer caso de covid-19 se confirmó el 5 de marzo y días después, el 11, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del covid-19 por la gran cantidad de contagios.

Conforme pasaron los días, las autoridades sanitarias del país, encabezadas por el ministro de Salud, Daniel Salas, adoptaron algunas medidas que se aplicaron en otros países como el uso obligatorio de mascarilla, el aislamiento y el teletrabajo, esto nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida, el cual no volvió a ser el mismo.

Por ejemplo, muchos siguen haciendo teletrabajo y van a la oficina una vez a la semana. Las reuniones de trabajo presenciales son cosa del pasado, la mayoría son virtuales, eso hace que la gente se ahorre el tiempo del viaje.

Otros presionados por la situación se tiraron al agua y pusieron un negocito que hasta la fecha mantienen.

La Teja conversó con tres personas que contaron, cómo les cambió la vida la pandemia y qué cosas hacen diferentes en la actualidad que en 2019 no hacían.

Nueva oportunidad

Mark Zúñiga era funcionario público y jamás se imaginó que por la pandemia se quedaría sin trabajo. Este profesor de Educación Física trabajaba en las piscinas de Plaza Víquez como profe de natación y en noviembre del 2020 fue despedido.

“Antes de la pandemia vivía una vida tranquila, tenía una propiedad y uno pensaría que por eso no te quedarías sin trabajo, pero pasó. Tengo dos hijos, Santiago y Emma y tenía que velar por ellos y comencé a buscar trabajo.

“Al ver que aquí no encontraba nada, me fui para Estados Unidos a inicios del 2021 y allá estuve lavando carros unos meses. Regresé al país porque me hacían falta mis hijos y me salió una nueva oportunidad en el MEP, pero me quedé sin trabajo nuevamente y tuve que comenzar de cero”, aseguró.

En algún momento de su vida, Zúñiga pensó en emprender y era la oportunidad para comenzar a trabajar en lo propio. Se compró un camioncito y ahí vendía ceviches y caldosas, pero no le iba muy bien, así que a como pudo adquirió un camión más grande para trabajar en mudanzas.

Mark Zúñiga dejó a un lado su carrera de educador físico para dedicarse a las mudanzas. Cortesía.

“Muchas personas me decían que cómo un licenciado iba a vender ceviches, pero necesitaba dinero. Dios todo lo hace perfecto y desde el momento en que me despidieron de Plaza Víquez todo se lo dejé en sus manos y poco a poco he salido adelante.

“Soy hiperactivo, entonces no me molesta trasladarme a varios lugares, cargar y descargar cosas, eso me gusta y me fascina que estoy conociendo el país y gente muy linda”, contó.

Su negocio se llama Transportes y Mudanzas Marky y Mark, este luchador asegura que la pandemia llegó a ser una bendición para él.

“Es muy lindo lo que hago, pero a la vez muy retador, pero además de ganarme la vida de forma honrada, le puedo ayudar a otras personas a que se ganen el sustento, porque siempre necesito personas para las mudanzas y sé que estoy ayudando a otras familias.

“La pandemia además me hizo ver la forma en dar este servicio, cuido mucho las pertenencias que la gente me da, todo se forra con plástico y tengo rampas, para que los artículos no se dañen. El camión lo paso desinfectando, porque considero que mi servicio es de mucha calidad y así lo tengo que demostrar a los clientes”, dijo orgulloso de su nueva vida postpandemia.

Más limpieza

Enrique Vega es periodista, camarógrafo y docente de la Escuela de Comunicación Coletiva de la UCR y aseguró que la llegada del coronavirus cambió su dinámica de trabajo y lo hizo ser consciente de aplicar más hábitos sanitarios.

“Por la dinámica de mi trabajo tuve que tomar una serie de acciones puntuales para evitar propagar el virus. Por ejemplo, ahora, es más que obligatoria la desinfección del equipo, los micrófonos se deben sanitizar con alcohol, podrá sonar cochino, pero es que esto antes no se hacía y ahora las cámaras se entregan completamente desinfectadas, por si la tiene que usar otra persona.

2.334 personas fallecieron por covid-19 en el 2020.

Enrique confesó que ahora es más cuidadoso con sus hábitos y en su trabajo. Cortesía.

“En mi caso, no podía hacer teletrabajo del todo porque tengo que ir a la calle a grabar, entonces establecimos turnos para no tener que salir todos. Las reuniones con los productores las comenzamos a hacer por la plataforma Zoom y algunas de las clases las comenzamos a impartir de forma virtual”, afirmó este vecino de Coronado.

Kike, como es conocido por sus familiares y amigos, confesó que el covid-19 lo hizo ser más exigente con las medidas sanitarias.

“Siempre se ha hablado del lavado de manos como algo que debe hacerse casi como respirar, pero la verdad es que en algunos casos no lo hacía como debe ser. Ahora, tengo alcohol y toallas de papel para limpiar mi equipo de oficina, me lavo las manos con más frecuencia, tanto en el trabajo como en la casa”, dijo.

“Hacer algo para mí”

Cuando llegó la pandemia, Sofía Bonilla trabajaba en el Área Rectora de Salud de Paraíso de Cartago. Sus hijas, Mariana e Isabel tenían 15 y 8 años y todo lo que vivió la obligó a convertirse en una persona más activa.

Esta brumosa trabajaba en el departamento de promoción de la salud, pero cuando se disparó el coronavirus colaboraba en lo que se necesitara y así estuvo procesando órdenes sanitarias, llamando a pacientes para confirmar que estaban contagiados y darles seguimiento.

Sofía Bonilla encontró la forma de conseguir salud física y mental a través del baile. Cortesía.

“Hubo exceso de labores, me llevaba a la casa trabajo y no conocía el teletrabajo. Había estrés, pero junto a mis compañeros lográbamos sacar la tarea, me gustaba ver que lo que estábamos haciendo por la salud de la gente.

“En ese tiempo reflexioné que pasaban muchas cosas y no estaba haciendo nada por mí. Desde hacía tiempo quería inscribirme en un grupo de baile y cuando ya se dio el momento pude hacerlo, después de que pasaran los meses más fuertes de la pandemia”, recordó.

Sofía conoció el teletrabajo hasta el año anterior y eso le fue acomodando su rutina para cumplir su anhelo.

“Una de mis metas para el año nuevo del 2022 era hacer ejercicio y buscaba lugares, pero no llenaban mis expectativas. Un día, una excompañera de la universidad, Melissa, me llamó para invitarme a un grupo de folclor que ella abriría en marzo.

“Soy de las primeras integrantes del Grupo de Proyección Folclórica Lo Nuestro y no puedo describir la felicidad que me da participar con el grupo. Recuerdo que a los primeros ensayos íbamos con mascarilla y poco a poco, conforme fuimos conociendo a las compañeras adquirimos más confianza y me siento muy feliz”, comentó.

Estas tres historias nos demuestran que la pandemia nos cambió, nos sacó de la zona de confort, recuerde cómo era su vida antes del 2019 y se dará cuenta que muchas cosas son diferentes.