El acite de coco se puso de moda: atención al uso que se le puede dar para darle una ayudita al cerebro

¡Se puso de moda el aceite de coco! Es lo que están afirmando muchas personas en el país en los últimos tiempos ¿tienen razón? Pues sí, porque cuando se revisan los estudios se confirma que es bueno hasta para el cerebro.

El aceite de coco se compone de grasas saturadas en un 90%, por eso cuando está a temperatura ambiente se pone sólido, ¿no es que las grasas saturadas son malísimas para el organismo? Solo las que al calentarse se transforman en grasas trans, pero el aceite de coco solo tiene el tipo de grasas que ocupa el hígado.

El aceite de coco es tan bueno que le ayuda incluso al cerebro. (Shutterstock/Shutterstock)

Este aceite procede de la nuez (fruto) de la palma de coco. Tiene ácidos grasos de cadena media (son los que le permiten al cuerpo digerirlos más fácilmente), que incluyen ácido cáprico y ácido láurico.

El ácido cáprico se destaca por su capacidad para traspasar las membranas celulares y así facilitar la absorción de antioxidantes y el ácido láurico ayuda contra los virus, bacterias, hongos y microbios, además, es buenísimo para la piel porque la hidrata, la protege y ayuda al equilibro del ph de la piel.

Aproximadamente del 52% al 85% del aceite de coco se compone de grasas saturadas específicas, llamadas ácidos grasos de cadena media. Tiene un efecto hidratante cuando se aplica sobre la piel.

Una parte del aceite de coco que uno consume se transforma en cetona y se va directamente a la sangre, en donde se queda varias horas y eso ayuda al aprendizaje. No hay otro aceite que tenga las grasas que nos suministra el aceite de coco.

La cocina caribeña sí usa el aceite de coco como una base tradicional. (Pablo Montiel)

Ese es solo uno de los grandes beneficios de este aceite natural, que está compuesto en un 50% por ácido láurico, por eso tiene propiedades antibacterianas, antihongos y antiinflamatorias.

De hecho, la Universidad de Costa Rica (UCR) publicó un documento en noviembre del 2022 en el cual explica que en Chile confirmaron que el aceite de coco tiene propiedades antimicóticas contra un hongo peligroso para el ser humano (Candida albicans) que está en la boca, el estómago, la mucosa genital de al menos la mitad de las personas del país.

Moda

La doctora Alejandra Irola Borja (“Quedicelanutri” en Facebook), nos aclara que el aceite de coco se ha puesto de moda por su uso en las dietas cetogénicas, que son las bajas en carbohidratos y altas en grasas.

“Los humanos ocupamos las grasas para vivir, son fundamentales, sin embargo, no nos podemos ir a los extremos, como ha sucedido, de personas que se pasan de la raya con el consumo de aceite de coco porque tampoco es bueno.

“La gente lee en las redes sociales, y no lo confirma, que el aceite de coco es buenísimo para bajar el colesterol y eso no es cierto por sí solo. Para bajar el colesterol se ocupa una alimentación saludable, hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable. No es que el aceite de coco solito es mágico, hay que ayudarle con una vida saludable integralmente”, asegura la doctora.

Un plan de alimentación efectivo, debe ser duradero en el tiempo, factible y que se pueda pagar.

“Es un aceite muy bueno porque no se descompone tanto como otros al usarse para freír alimentos, aunque la recomendación más saludable es no hacer alimentos fritos”.

Seis beneficios directos

El primero es que aumenta la energía, porque como sus grasas saludables se absorben en la sangre muy rápido, uno se siente con más energía, sin cansancio o sueño; el segundo, fortalece el sistema inmune al tener capacidades antibacterianas y antihongos y eso aumenta nuestras defensas.

En tratamientos de belleza el coco es muy utilizado para humectar y limpiar. (Mayela López)

El tercer beneficio es que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares ya que los ácidos grasos que tiene el aceite de coco ayudan a bajar la presión arterial, los triglicéridos y el colesterol; el cuarto beneficio es que le ayuda a curar las infecciones gastrointestinales y eso lo hace ideal para quienes sufren de problemas como el síndrome de colon irritable o inflamaciones intestinales.

Muy importante el quinto beneficio: ayuda a perder de peso, ya que al mejorar la digestión ayuda a liberar grasas acumuladas naturalmente, por eso muchas personas lo incluyen en su dieta. Por último, le ayuda a la luminosidad y salud de la piel y el pelo, siendo muy amigo de quienes sufren pérdida de cabello o piel poco humectada, porque los ácidos grasos que tiene ayudan a reparar pelo y piel.

Un chorrito de aceite de coco es bueno en: el café, salsas y aderezos, cremas y verduras, al hacer galletas1, para las coberturas de chocolate, al hacer pan, tostadas dulces, palomitas de maíz y batidos.