El acumulado no salió, ¡pero se puso más bueno! Aquí le contamos por qué

La gente está como loca con el premiezote. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Muchos no paran de soñar y hasta frotarse las manos con solo pensar que el acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) llegó este martes a ¢885 millones, cada vez se pone más rico y más gordito.

Y es bueno saber que el próximo viernes, en lugar de una bolita con la palabra acumulado, van a meter dos y eso aumenta la posibilidad de que se venga.

“A partir de ese sorteo (el del viernes), que sería el once, se empezarían a acumular ¢30 millones por sorteo”, manifestó Esmeralda Britton, presidenta de la JPS.

Además, a partir del viernes se empezarían a sacar dos premios extras de la tómbola donde está el acumulado y no solo uno como hasta el momento. Estos cambios no son antojadizos, así están estipulados en el reglamento del juego.

“Yo he comprado algunos pedacitos, no me he podido comprar el entero, pero uno no ocupa mucho, pagar unos piquillos y comprar un carrito, por ahí invitar a la familia alguito, pero es una locura, todo mundo anda desesperado comprando. Ya estoy pensando en comprar un entero con mis hijos, pero se me hace que este acumulado va llegar a 900 millones y vamos a estar en suspenso”, dijo Miguel Blanco, un jugador de lotería.