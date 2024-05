“El Amor Todo Lo Puede”: Famoso conferencista le dará una luz a los que han perdido la esperanza

Llevamos nuestros carros y motos a lavar, las citas a los salones de belleza son parte de nuestro diario vivir, nos cortamos el pelo constantemente, compramos ropa y zapatos para vernos bien, incluso bolsos, maletines y hasta pijamas, sin embargo, gran parte del tiempo se nos olvida darle una buena chineadita de amor a nuestra alma.

Precisamente, para que aprendamos a chinear nuestra alma es que está en el país René Boiero, un argentino quien además es conferencista internacional, médium, abogado, instructor de yoga y meditación, investigador y estudiante de Filosofía y Sociología, escritor y creador de Fundación Almas.

El argentino dará una charla para que aprendamos a darle mucho y buen amor a nuestra propia alma. (Cortesía)

Él ha dedicado más de 40 años de su vida a investigar, estudiar y comprender la esencia del ser. Ha llevado su conocimiento a más de 30 países y deja una profunda huella en aquellos que buscan comprender y conectarse con su verdadero ser.

“El Amor Todo Lo Puede” es la frase que guía su camino, quiere hacer entender a la gente que estamos en este mundo solo de paso, y que mientras no tengan un despertar de la consciencia de lo que son y hacen, seguirán sufriendo. A lo largo de su carrera ha sido guía espiritual de miles de personas, incluyendo presidentes y expresidentes latinos.

Este viernes 17 de mayo, dará una charla en el Hotel Intercontinental en Escazú a las 8 de la noche.

Se espera la participación de unas 100 personas, si quiere participar pueden inscribirse al número 8171-1014, la entrada no tiene costo, lo único que se pedirá es que done alimentos no perecederos que serán destinados a Anampe Centro Integral para Personas Adultas con discapacidad de Santo Domingo de Heredia y a la Asociación Infantil Una Esperanza de Tirrases de Curridabat.

Y es que además Boiero es fundador y lidera la Fundación Almas, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el acceso a la educación, la salud y la alimentación de calidad en comunidades vulnerables.