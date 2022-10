(Video) “El arrocero tico no está en peligro de extinción, ya se está extinguiendo”

Henry Morera Oviedo, mediano productor de arroz en la región Chorotega, específicamente en Jicaral de Guanacaste, confirma: “El arrocero tico no está en peligro de extinción, ya se está extinguiendo y la extinción arrancó con la ruta del arroz que firmó el presidente, Rodrigo Chaves”.

Con 30 años de experiencia en el cultivo del arroz, reconoce que están pasando la peor crisis de las últimas tres décadas. “Hemos tenido complicaciones de todo tipo: climáticas, de venta, políticas, pero nada como en esta ocasión con la ruta del arroz.

El CNP aseguró que no tiene presupuesto para comprar la producción de arroz de la región Chorotega. (Cortesía)

“Con el clima, por ejemplo, uno siempre tiene la esperanza de que volverán los buenos días, pero con la ruta del arroz, el presidente del país lo que hizo fue comprarnos en ataúd”, advierte el productor guanacateco.

“Si esta situación no cambia, vamos a seguir desapareciendo, porque ya hay muchos arroceros que cerraron, dejaron de producir. ¿Qué pasó con la ruta del arroz? Eso es cordero amarrado contra león suelto porque al liberar el precio del arroz y reducir el arancel (impuesto) que pagan los importadores de arroz, está dejando a los productores del arroz, que no tienen ningún tipo de beneficio gubernamental, en una pelea desigual que terminará desapareciéndonos. De eso no tenga duda”, agregó don Henry.

Arroceros declaran alerta roja

Los arroceros aseguran que están en peligro de extinción. (Alonso Tenorio)

El presidente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Róger Leiva, quien también es productor de arroz, agregó: “Le hago un llamado al Poder Ejecutivo para que se fije en el sector productor porque nos está haciendo a un lado.

“El Gobierno se comprometió a recibirle el arroz a los pequeños y medianos productores por medio del Consejo Nacional de la Producción (CNP) y hoy por hoy nos está dando la espalda. La región Chorotega va a comenzar a producir y nos mandaron un comunicado de que no van a poder recibirnos el arroz. Eso es alarmante. Es importante que el presidente del país cumpla lo que prometió y que se comunique con el sector productor para ver cómo salimos adelante”.