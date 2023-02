El bulto para ir a clases: ni muy cargado, ni muy grande, un especialista nos da bolados

Presentado por: UNIVERSAL

Se viene la entrada al curso lectivo 2023 y muchos tatas andan corriendo con la lista de útiles y en la que viene el bulto, el cual, según nos explica el fisioterapeuta José Conejo González, los niños y jóvenes no deben llevarlo ni muy cargado, ni muy grande, ni por mucho tiempo.

¿Por qué buscamos un fisioterapeuta? Porque es un profesional de la salud con el conocimiento para la valoración y el tratamiento de personas con enfermedades o lesiones que limitan la capacidad de moverse y realizar actividades físicas. Eso, exactamente, es lo que le podría pasar a alguno de nuestros hijos si no usa como es debido el maletín.

Lo primero que nos aclara el fisioterapeuta es que cada niño o joven es un caso particular, que en este tema hay muy poco espacio para hacer generalizaciones porque un niño de 10 años que hace ejercicios, podría cargar sin problemas un peso que otro de su misma edad que no, ya que el ejercicio le desarrolla los músculos y le permite manejar de mejor forma los pesos.

Esto no se hace porque es un bulto muy grande para la espaldita del niño. (MAYELA LOPEZ)

Primera regla de oro que nos da el experto básicamente se llama “dos tiras”, porque para él es fundamental que el maletín que usen nuestros hijos para transportar los útiles tenga dos tiras para que se lo puedan poner con el peso bien distribuido en la espalda y hombros. Con bultos de una tira el peso se concentra en un solo lugar y eso no es bueno.

Le contamos todo lo que tiene que saber sobre la lista de útiles esta entrada a clases

Ahora hay salveques con ruedas especiales para subir gradas. (MAYELA LOPEZ)

“En los bultos escolares y colegiales hay situaciones que jamás se deben permitir, por ejemplo, en una familia al bulto del niño le meten los cuadernos, los libros, si es día de educación física, el uniforme de física, las tenis para física y hasta las meriendas con el almuerzo.

“Esa cantidad de carga para la espaldita de un niño escolar puede provocarle, primero dolores y después, si se hace por varios meses, hasta una lesión que necesite la atención de un profesional. No hay que sobrecargar los bultos, eso es regla de oro”, explica el profesional, quien le dice a los papás que ellos pueden analizar con solo ver cómo camina su hijo si ese bulto está sobrecargado. Si al estudiante le cuesta caminar o cambia su forma normal de hacerlo, queire decir que el peso del bulto es mayor a la que puede soportar.

Este sí es un bultico ideal para la espaldita de este menor. Así se debe escoger el bulto, justo para cada espalda. (MAYELA LOPEZ)

De inmediato el fisioterapeuta nos lanza otra regla de oro: que los niños y jóvenes no carguen por mucho tiempo el maletín. Advierte que también depende de cada caso, pero sí se han visto situaciones en que un niño camina más de dos horas para llegar a su centro educativo con exceso de peso en la espalda.

“El problema de cargar mucho tiempo un bulto es que se mantiene la espalda en una posición que no es la correcta por ese mismo espacio de tiempo y es ahí cuando se vienen los problemas musculares en la espalda”.

Otra regla es que cada niño y joven use el maletín del tamaño adecuado para su espalda. Dios guarde sea más grande porque es casi seguro, si lo cargan mucho, que vendrán dolores de espalda y hasta lesiones serias.

La conmovedora historia de cuatro hermanitos que tendrán una bendecida entrada a clases

“Los papás son fundamentales en el tema de bultos. Hay papás que dicen, voy a comprarle un bulto bien grande para que le dure varios años, eso no es bueno. Deben confirmar en el hogar que el niño o joven no está caminando diferente, que no se joroba con el bulto. Un bulto más grande hasta les cambia la postura de caminar, eso no es para nada saludable”, agrega.

Hay bultos muy lindos e ideales para sus hijos, busque lo que más ocupa él y recuerde guardar la factura. (MAYELA LOPEZ)

Más que con una regla de oro, ahora el fisioterapeuta nos da un mandamiento: no comprarás un bulto solo porque es muy lindo. Jamás.

“El salveque, maletín, bulto, como quieran llamarlo los papás, no se compra porque es el último grito de la moda, se compra de acuerdo a las verdaderas necesidades del estudiante, que sea funcional para él”, asegura el especialista.

Le consultamos a una experta en atender a papás que buscan bultos como lo es María Paula Segura, asistente de Comunicación Corporativa de Tiendas Universal y nos recordó que hay estudiantes que van a una escuela o un colegio que tiene varios pisos y por eso muchas gradas para lo cual ellos venden un bulto que tiene rueditas a los lados que son especiales para subir escaleras.

Hay salveques para todos los gustos y tamaños, también los hay con ruedas. Compren el ideal para su hijo, el que les funcione mejor. (MAYELA LOPEZ)

“Toda la ayuda que pueda recibir el estudiante para no cargar por mucho tiempo el bulto es más que bien recibida. Si hay maletines que ayudan a subir gradas y el niño o joven tiene que subir muchas gradas cargándolo, es bueno que se piense en ese tipo de ayudas.

“Otra cosa, que el estudiante no cargue más tiempo del necesario el bulto, porque en ocasiones resulta que no tiene que caminar por mucho tiempo, pero entra al centro educativo y no se quita rápido el bulto y lo mismo cuando llega a la casa. El bulto se quita de inmediato al llegar a estudiar o al hogar. Los papás deben estar vigilantes”, asegura el experto.

Que no se olviden los papás que hay ahora maletines con ruedas para que los hijos los jalen y no tengan que cargar nada en la espalda.

Vea aquí algunas buenas oportunidades que ofrece la Universal para la entrada a clases:

