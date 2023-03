El burrito Pepe estrenará su cédula cargando al Señor del Triunfo

El burrito Pepe, nacido en Belén de Alajuela en el 2017, va a estrenar su cédula de una muy santa forma, cargando la imagen del Señor del Triunfo, el próximo domingo 2 de abril, en la procesión entre la parroquia La Soledad y la catedral Metropolitana.

La procesión es el inicio de la celebración del Domingo de Ramos que hace la catedral josefina y recrea la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén.

Pepe llegó a la mayoría de edad en años burro. (Diseño La Teja)

Antes de peregrinar, en la explanada de La Soledad, se bendecirán las palmas y después Pepe cargará al Señor del Triunfo por el bulevar de la avenida cuatro.

La Municipalidad de San José, en conjunto con el Cabildo Metropolitano de la Arquidiócesis josefina, en lo que ya es una tradición, se unen para las celebraciones de Semana Santa en San José y Pepe fue uno de los primeros que apuntaron en la lista de titulares.

Este jueves 30 de marzo fue la presentación oficial de José Hernández Robles, o sea, el burrito Pepe, quien se llama José porque es a los José a quienes se les dice Pepe y Hernández Robles porque su dueño es don Antonio Hernández Robles.

Don Antonio Hernández, el "papá" de Pepe, le da los últimos retoques a pura tijera. (JOHN DURAN)

Don Antonio con mucha alegría confirmó que el año pasado Pepe se ganó el puesto fijo porque fue su debut y lo hizo tan excelente que dejó muy claro que lo suyo de cargar la imagen del Señor del Triunfo le viene en la sangre, de su mamita Chepita.

¿Por qué decimos que Pepe estrenará su cédula? Porque cada año de un burro es equivalente a tres de los humanos. Para el próximo domingo 2 de abril ya Pepe tendrá 6 años, o sea, 18 de humanos. Es un carajillo, pero salió como la mamá, bien trabajador y mansito.

No crean que Pepito se ganó el trabajo facilito solo por ser hijo de mami, que va, la tuvo que pulsear duro, no ven que Pepe es el hijo 10 de los 15 que tuvo Chepita y antes de él, para que no se nos olvide, probaron a otra hija, Josefina, pero eso de las procesiones no era para ella, entonces quedó la plaza vacante.

Josefina se pensionó después del Domingo de Ramos del 2019, tal y como nos tenía acostumbrados lo hizo trabajando y cumpliendo. Para aquel 2019 Pepito estaba muy verdecito todavía, no era su momento de ser titular, por eso la pulsearon con Josefina, aquella que no pegó.

¿Cómo está Pepe? Bien comido, bien hidratado y deseando que llegue el Domingo de Ramos. (JOHN DURAN)

No hay mal que por bien no venga, es lo que reza el refrán. Pues se le aplica perfecto a Pepe porque la llegada de la pandemia por covid-19 frenó toda actividad masiva en 2020 y 2021, eso le dio tiempo al burrito de crecer, mostrar que tenía el carácter de la mamá y que tenía más y mejores ganas por cargar la imagen del Señor del Triunfo, que todos sus otros 14 hermanos.

“Recordemos bien. El año pasado Pepe debutó con el Santísimo en su lomo, pero no fue la primera vez que estuvo en las procesiones, ya había participado del Domingo de Ramos cuando estaba recién nacido porque no hallamos como separarlo de Chepita, es que estaba muy pequeñito.

“En su primera vez a Pepe le fue genial, ni se cayó, ni asustó a nadie. Se portó perfecto. Uno siempre piensa, porque hay mucha gente, que el animal se vaya a asustar, pero él no, estaba igual que la mamá, mansito, él es demasiado noble. En verdad que él nos demostró que se ganó el trabajo y ahora seguirá, esperemos, por muchos años como titular”, explica don Antonio.

Semana Santa josefina

Las actividades empiezan este viernes 31 de marzo, con la Fiesta del Perdón y con la Procesión de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores.

Don José Briceño es quien alimenta mantiene puras tejas a Pepe todo el año. (JOHN DURAN)

El Domingo 2 de abril, se llevará a cabo la Bendición de las Palmas y la Procesión con la Imagen del Señor del Triunfo.

El Lunes Santo se llevarán a cabo dos conciertos en la Parroquia de la Soledad y La Merced, con un cuarteto de bronces de la Banda Municipal y en la noche el Solemne Viacrucis.

El Martes Santo, en la Catedral Metropolitana de San José, habrá un concierto con la Banda Municipal, para el Miércoles Santo se hará la tradicional entregada de ofrendas en el huerto por parte de los mercados municipales.

Para el Jueves Santo la Solemne Misa Vespertina de la Cena del Señor y la procesión del Silencio. El Viernes Santo la procesión con Jesús de Nazareno cargando la cruz al calvario y en la noche la procesión del Santo Entierro.

Con esta actuación de premio Óscar, Pepe se ganó el año pasado el trabajito fijo en Semana Santa. (Albert Marín)

El Sábado Santo se realizará la Procesión de Nuestra Señora de la Soledad y en la noche la Vigilia Pascual, para cerrar el Domingo de Resurrección con la escena del hallazgo del sepulcro vacío y la procesión del señor resucitado.