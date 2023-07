El Capi de Dios recibió otra dura noticia hace cuatro años, pero ni eso lo frenó

¡Qué bonito e inspirador es ver como hay personas que pese a que la vida le pone grandes obstáculos demuestran las ganas de salir adelante y dejan claro que lo imposible no existe!

Jose Aguilar Ramírez es un joven de 28 años que muestra que no existen limites (Cortesía)

Jose Aguilar Ramírez es un joven de 28 años vecino de Brasil de Mora de San José, dueño de su negocito Cap Fruit, él fue diagnosticado desde 2010 con una mielitis transversa, la cual le provocó quedar en silla de ruedas.

La historia de Jose es un claro ejemplo que todo en la vida se puede, pues ni esa dura noticia lo frenó y tomó las riendas del negocio que le heredó su papá, quien era agricultor y se dedicaba a vender hortalizas, verduras y productos de la tierra.

“El 17 de octubre del 2019 iniciamos con Capi Fruit el nombre de este negocio es porque desde el momento que yo le entregué a mi vida a Dios yo me había puesto en redes sociales el Capi de Dios y también porque era el capitán de un equipo de fútbol en el que jugaba antes de 2010 que me diagnosticaron esta enfermedad”, explicó.

Capi fruit es un negocito que ofrece frutas, verduras y vegetales (Cortesía)

Si usted quiere hacer sus pedidos en este negocito puede hacerlo al número 7211 4275, o bien a través de las redes sociales como Capifruit, donde podrá encontrar de todas las frutas, verduras y vegetales de buena calidad y al mejor precio.

Ramírez es un joven guerrero que a sus 15 años recibió una de las peores noticias que una persona podría recibir.

“Siempre me ha gustado el fútbol y siempre tuve el sueño intacto de ser futbolista profesional y llegó un momento en mi vida, a los 15 años, en el 2010, en el que pasé por un cuadro de gripe, y un día después de un partido de fútbol que teníamos en un campeonato, se me empezaron a dormir las piernas, esto se debió, según los resultados que me dieron, a una mielitis transversa que fue provocada por ese cuadro de gripe que tuve”, narró Ramírez.

Según nos contó, él recuerda perfectamente que el día del partido jugó con total normalidad y que incluso anotó un par de goles y tenía todo listo para junio de ese mismo año dar un paso importante para su vida.

Puede encontrar todo lo que necesite en Capi Frut (Cortesía)

“Recuerdo que ya tenía cupo para ir hacer pruebas en el Deportivo Saprissa, estaba superemocionado, era por lo que estaba mejorando mi condición física, pero sucede que un 11 de abril del 2010 juego el partido, terminó a eso de la 1 de la tarde y a eso de las tres o cuatro de la tarde se me empiezan a dormir las piernas, ya no podía caminar”, recordó Ramírez.

Duro golpe

El perder la movilidad de sus piernas y quedar en una silla de ruedas no iba hacer lo peor para Jose pues 9 años después sufrió de un cuadro terrible en los riñones.

“Eso provocó que me internaran en un hospital porque literalmente ya orinaba sangre, recuerdo que entré el 21 de mayo al hospital y el 24 del mismo mes mi papá también tuvo que ser internado en el mismo hospital debido a un infarto que sufrió, entonces los dos estuvimos internados, yo por 18 días y mi papá por 15″, cuenta Ramírez.

El panorama no pintaba nada bonito para el Capi de Dios, pues asegura que sus problemas de salud eran muy complejos y la situación de su papá también.

“Me dan la noticia de que mi riñón izquierdo prácticamente no funcionaba, apenas un 17 por ciento era su función y el derecho un 83, o sea, entre los dos hacen un 100, luego de eso resulta que el 8 de junio me despiertan con una de las noticias más tristes de mi vida, me dicen que mi papá había fallecido”, contó el joven.

Fue entonces que días después los familiares de José le dicen que se tenía que hacer cargo del negocio que su papá había dejado.

Jose Aguilar perdió a su papá tras ser internado por un infarto (Cortesía)

“El negocio que tenía mi papá no solo era llevar los productos a la feria minorista de los sábados, sino también la entrega de todos los pedidos, y así con la ayuda de Dios he podido sacar adelante este negocito que me dejó mi papá”, dijo con orgullo.

Pese a las dificultades de salud y familiares el joven ha logrado sobrepasar los obstáculos y hoy el negocio va viento en popa.

“Siempre hay una oportunidad para salir adelante, siempre hay una oportunidad para hacer la diferencia, incluso, en los momentos más difíciles realmente deseo que Dios guíe e ilumine a todos aquellos que estén pasando situaciones muy difíciles como la que he vivido”, aconsejó.

Actualmente, el negocito de Jose, Capi Fruit, hace entregas de frutas y verduras a domicilio, ya cuenta con ocho personas trabajando después de iniciarlo únicamente él.