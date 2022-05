El Ceaco dejó raras energías en el salón 1B del Cenare (video)

El Centro Especializado de Atención de Pacientes (Ceaco) fue el epicentro del dolor y muerte durante esta pandemia por el covid-19, razón por la que según expertos en temas paranormales quedó lleno de energías.

Doña María estuvo en Cuidados Intensivos en el Ceaco el año pasado y nos cuenta que un día que se sintió mejorcita le pareció extraño ver un niño cerca de su cama, por eso lo llamó, conversó con él, le preguntó la edad (le dijo que tenía 5 años) y hasta lo vio reírse.

El fantasma de un enfermero se apareció en el Ceaco y se aparece en el Cenare. Foto únicamente con fines ilustrativos. (ADRIAN ARIAS)

Horas después, los trabajadores del Ceaco le dijeron que era imposible que ahí entrara un niño y mucho menos sin ninguna protección, porque ella lo vio sin mascarilla y sin traje especial.

Para proteger a esta vecina de San José le pusimos doña María, ella prefiere que no pongamos su nombre completo porque en algunas ocasiones que ha contado esta experiencia hasta media loca le han dicho.

“Yo sé bien lo que vi y con quien conversé. Era un chiquito, estaba muy alegre y muy juguetón, eso sí, no se estaba quedito. Era blanco, con el pelo cafecito, ojos cafés, me habló normalmente, nunca me hizo pensar nada extraño”, nos comenta doña María, quien está convencida de que habló con un fantasma y le duele, entonces, no haber hablado más tiempo para preguntarle qué andaba haciendo en el Ceaco.

Israel Barrantes, de Investigación Paranormal CR, nos contactó esta semana para mostrarnos un video del Ceaco, que grabó un guarda de seguridad, en el que algo extraño se mueve, no es muy grande, parece un ser pequeñito y transparente.

No contentos con estos dos casos, contactamos a dos enfermeras, una trabajó reforzando el Ceaco y después se fue y otra sigue trabajando en el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare), que está en el mismo lugar del Ceaco.

Salón 1B

Todas hablan del salón 1B como el lugar donde las espantaron. Las dos prefirieron no dar sus nombres para evitar broncas con la Caja, así que usaremos nombres ficticios.

La primera, Ana, recordó que, en febrero del 2021, en el turno de la noche, de 10 p.m. a 6 a.m., como a la 1 de la mañana, en la cama 28, había un paciente grave por covid-19 y ella para atenderlo tenía que cubrirse completa.

Mientras estaba en esa atención volvió a ver la cama 29 a través de un ventanal y vio un enfermero de verde, piel blanca y barba, que estaba sentado con otro paciente, como hablándole, a ella le pareció extraño que no estuviera protegido pero siguió en lo suyo.

“Yo era nueva en el Ceaco, cuando pidieron refuerzos apliqué, así que no conocía a casi nadie. Cuando le conté a mis compañeros sobre el enfermero que vi sin protección todos se quedaron extrañados porque era imposible que alguien entrara y al describirlo ellos se quedaron helados, les describí exactamente a un compañero que había muerto en el 2020, en ese mismo salón, por covid-19″, cuenta Ana.

Extrañas sensaciones

Teresa, la segunda, sigue trabajando en el Cenare, a ella el año pasado le pasó algo muy extraño en el turno de 10 p.m. a 6 a.m., también en el salón 1B.

“En aquel momento del año pasado, era como enero y hubo un brote de contagiados en las cárceles. Llegó a la cama 29 un preso que había violado a una chiquita, según nos dijeron, y con él pasaron cosas extrañas, los monitores se apagaban y prendían. Él tenía ventilación asistida y se apagaba el ventilador y el lugar se ponía muy frío.

“El señor murió, pero esa cama 29 quedó, no sé, como afectada, porque siguieron pasando cosas muy raras y ya no era solo en la noche, en los tres turnos hubo compañeros que sintieron lo que ellos dicen es el frío de la muerte”, reconoció Teresa.

Israel, del grupo Paranormal, nos dijo que su compañero de investigación, Eyllal Logan, se encargó de revisar el video del Ceaco que le enviaron y comprobaron que no es falso ni fue alterado.

“Nosotros ya habíamos escuchado del enfermero, del niño e incluso de una niña en el Ceaco y que ahora se aparecen en el Cenare, pero dijimos que no creíamos hasta tanto no tener pruebas y el video es la prueba que esperábamos”, aseguró Israel.

Hay que bendecir

Vanessa Alvarado, investigadora de lo paranormal, explica que es normal que haya espíritus de personas en el Ceaco porque es un lugar que por el tipo de carga energética, emocional, de dolor, ira, tristeza, miedo, ansiedad, entre otros, son lugares que abren puertas para que los fallecidos no trasciendan y se queden entre los vivos.

“Las energías, de todo tipo, que se liberaron en el Ceaco van a pasar al Cenare, eso es lógico, están en el mismo lugar. Esas entidades seguirán ahí y no creo que sean pocas entidades (fantasmas) porque hubo mucha muerte dolorosa en el Ceaco”, agrega Vanessa.

Advierte la investigadora que el Cenare debería ser bendecido por un sacerdote, todo el lugar, hasta el último rincón.