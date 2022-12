¡El colmo! Paciente tuvo que esperar y rogar por atención urgente en hospital privado

Sebastián Calderón Brenes está muy molesto e indignado porque acaba de pasar unas congojas terribles como cliente de un hospital privado, en el que confió para revisarse el corazón.

Él es paciente cardíaco desde que tenía 15 años. Siempre ha llevado controles privados y hace unos años le diagnosticaron un padecimiento que causa que su ritmo cardíaco sea irregular. Cuando ese ritmo se sale del rango promedio, el corazón manda una especie de impulso eléctrico para volverlo a la normalidad.

A raíz de ese diagnóstico, Sebastián debe tomar medicamentos a diario para estar controlado; sin embargo, hace unos meses empezó a experimentar constantes arritmias y eso lo angustió.

Sebastián quiso dar a conocer su caso para que se corrijan los procesos que hacen esperar a los pacientes. Foto: Cortesía. (Cortesía de Sebastián Calderón)

Consultó a un médico, pero este le recomendó un doctor de la Clínica Bíblica que es Electro - Fisiológo Cardiovascular y en setiembre sacó la cita. El campo más cercano era hasta el 1° de noviembre, así que se armó de paciencia y esperó.

“El día de la cita salí del consultorio con cara larga y sintiéndome realmente preocupado. El doctor mencionó la posibilidad de una muerte súbita, me dijo de la necesidad de hacerme un examen llamado holter (para medir específicamente su deficiencia cardíaca), más pruebas, cambios de medicación y hasta un marcapasos dependiendo de los resultados”, contó.

Al salir de la cita el paciente agendó de una vez la prueba holter y se la dieron para el 8 de noviembre. El 10 de noviembre cuando llegó a que le quitaran los aparatos que le habían puestos para el examen, ya que debía tenerlos durante dos días, pidió una nueva cita con el médico para que viera los resultados y definiera si era necesario el marcapasos, pero casi se va de espaldas cuando le dijeron que la cita más próxima era para el 6 de diciembre.

Empezó el calvario

Sebastián les explicó a las recepcionistas que le urgía la cita, pues no podía esperar tanto.

“Ellas dijeron que el doctor no tiene teléfono para consultas, pero que le podía dejar un mensaje y además escribirle un correo. Ahí mismo me puse a redactarlo.

La aseguradora rechazó esta boleta porque no se entiende el nombre del procedimiento que le hicieron al paciente. Foto: Cortesía. (Cortesía de Sebastián Calderón)

“Llamé a las muchachas de la recepción incontables veces, les comenté que el doctor no me respondía los correos, que me urgía una respuesta y conocer los resultados del holter y las respuestas fueron variadas ‘yo le doy el mensaje’, ‘aquí tengo el mensaje’, ‘yo lo apunto y le doy el mensaje’, ‘yo le devuelvo la llamada’, ‘llame dentro de una hora’, ‘llame mañana’ y muchas excusas más que nunca llegaron a nada”, relató el afectado.

El paciente contó además que trató de que el seguro le cubriera el costo del holter (¢220.000), pero la aseguradora rechazó la solicitud porque nadie pudo entender lo que decía el formulario por la mala letra del doctor.

“Desde el 10 de noviembre les dejé a las recepcionistas el formulario para que el doctor lo hiciera de nuevo y luego ya me dijeron que nadie sabía donde estaba el papel.

“Para cerrar con broche de oro el 28 de noviembre me llamaron para decirme que ya el doctor no me podía atender el 6 de diciembre, sino que había que reagendar la cita para después”, manifestó.

Luego de un mes de espera, seis correos enviados al médico de los cuáles ninguno fue respondido y decenas de llamadas a la Clínica Bíblica, la paciencia de Sebastián se terminó. Preocupado por su corazón buscó un nuevo especialista y sacó otra cita porque sabe que debe atenderse rápido ya que su vida corre peligro.

En la Clínica Bíblica dijeron que no podían dar detalles del caso por un asunto de confidencialidad. Foto: Luis Navarro. (Luis Navarro)

Hasta que contestaron

En un deseo de desahogo el martes 29 de noviembre el paciente hizo un posteo en Facebook donde contó toda la trifulca que vivió y ocurrió el milagro: al fin lo contactaron de la Clínica Bíblica para ver “en qué le podían ayudar”.

“Me llamaron de la Contraloría de Servicios, me ofrecieron una solución, me dijeron que el doctor no me podía atender, pero me podían hacer una videollamada y me ofrecieron una cita como para el 8 o 12 de diciembre, pero yo la rechacé, no puedo estar con un doctor que no puedo localizar. Le agradecí que me diera respuesta pero le dije que era muy triste que tuviera yo que publicar mi caso en Facebook para que me dieran pelota.

“Si aproveché fue para pedir que me dieran los resultados del holter para no tener que pagarlo otra vez y que por favor me dieran el formulario corregido”.

Sebastián fue claro en que quería dar a conocer su experiencia no para demandar el hospital, ni para que le agendaran la cita que tanto esperó, o para que le dieran una compensación económica por el trato recibido, sino para que la Clínica Bíblica corrija los procesos que están fallando y así otras personas no pasen por lo mismo, ya que en temas de salud esperar puede costar vidas.

La Teja consultó a la Clínica Bíblica su posición sobre el caso y la institución informó que por asunto de confidencialidad del paciente, no pueden revelar detalles del caso, pero aseguró que pusieron a disposición de este paciente los medios formales existentes, entre ellos: la Contraloría de Servicio al Cliente y la Gerencia Médica, con el fin de resolver la disconformidad.