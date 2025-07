¿El feriado del 2 de agosto se pasa de día por caer sábado?

El próximo sábado 2 de agosto es feriado, pues se celebra el día de la Virgen de Los Ángeles.

Es una fecha muy especial para los fieles católicos, ya que miles de personas hacen la romería hacia la basílica para pedir favores y agradecer milagros recibidos.

LEA MÁS: Se vienen cuatro feriados muy seguidos, dos de ellos traen feria y son de pago obligatorio

El sábado 2 de agosto es el día de la Virgen de Los Ángeles. (Alonso Tenorio)

Muchas de estas personas caminan durante el 1° de agosto y aprovechan el libre del 2 para descansar y reponerse.

Este año el feriado cae sábado, por lo que la gente tiene muchas dudas. ¿Se pasa el feriado de día?, ¿es de pago obligatorio?

LEA MÁS: Un aparato pequeño y barato podría evitar que su casa se convierta en una trampa mortal en un incendio

El Ministerio de Trabajo informó que ese día festivo se mantendrá el sábado y que no es de pago obligatorio.

Tome en cuenta que el Ministerio asegura que ningún trabajador está obligado a laborar los días feriados, solamente si está de acuerdo lo tiene que laborar. Si un trabajador se niega a bretear esos días feriados, no puede ser sancionado por esa causa.

Aunque la empresa sea nacional, transnacional o internacional, deberá conceder estos feriados a los colaboradores que trabajan en Costa Rica.

LEA MÁS: Hay importantes noticias sobre el trámite del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves

Esto es lo que debe saber sobre ese feriado. (Alonso Tenorio)

En los feriados de pago no obligatorio, a quienes se les paga por semana, no ganarían salario ese día si no lo trabajan. Los trabajadores que ganan quincenal o mensual ya lo tienen incluidos en su salario.

En cuanto a las horas extras, quienes trabajan en feriado de pago no obligatorio y ganan por semana, la hora extra se multiplica por 1.5 (sencillo), mientras que para quienes laboran en feriado de pago no obligatorio, pero se les paga quincenal o mensual, la hora extra se multiplica por 3 (doble).