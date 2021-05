“Disfruté de un Calderón Guardia sin estar desbordado de pacientes covid-19, pero ahorita la situación es otra, por eso debemos cuidarnos al máximo, esto no es jugando, si algunos se creen Supermán, deben entender que esto es una guerra contra el hombre invisible. Sentirse que uno se ahoga, que no se puede respirar, es lo peor que a uno le puede pasar, por eso, no se arriesgue, no salga, no se exponga, la máquina que a mí me salvó la vida ahorita está ocupada”, advirtió.