El grupo Ciudad en lo Alto vivirá una experiencia única en el Alma Sound Fest

El grupo de música cristiana Ciudad en lo Alto vivirá una experiencia única este 2 de diciembre, cuando participe en el Alma Sound Fest, que se realizará en Parque Viva.

Su fundador y vocalista, Chisco Chaves, contó que es la primera vez que se presentará con sus compañeros en un escenario como este y por eso es una experiencia única y que esperan vivir al máximo.

“He vivido muchas experiencias solo fuera del país, nunca lo he hecho con la banda. Me ha tocado colaborar con otros artistas, los demás no han participado en algo de este tamaño, y ellos son mis mejores amigos, mi hermano Andrés es el guitarrista y es bonito compartir la música juntos, como lo hemos hecho por todo lado.

“Me emociona que es un evento que no se realizará en una iglesia, puede venir gente de todas partes, traer nuestra música a una experiencia como esta, que la gente cante con nosotros y estamos felices de hacer esto, para gente de diferentes edades”, afirmó.

Ciudad en lo Alto lo componen cinco personas: Chisco, Hele, Andrés, Chaco y Juanca.

En este megaconcierto participarán, además, los mexicanos Marcela Gándara, Marcos Barrientos y Un Corazón; el colombiano Alex Campos, y el estadounidense Evan Graft.

En lo alto. En la actualidad, el grupo trabaja con la productora CanZion, del pastor y cantante mexicano Marcos Witt, uno de los más reconocidos de la música de alabanza.

Nuevo material

En este momento, el grupo está preparando nuevo material musical y podrían darles a los asistentes al festival una probadita de lo que será su nueva producción.

“Yo soy el que compone las canciones y en los últimos tres años hemos estado en un proceso tranquilo, me convertí en papá, tengo unas 35 canciones escritas y tengo que ver cuáles elegiremos para el nuevo material.

“Esperamos que salga a inicios del otro año y estamos considerando cantar algunas en el festival”, expresó.

¿De qué tratan estas melodías?

“Este es un álbum más profundo, me he enfocado en hablar de un Dios real, accesible y alcanzable, influenciado por cosas de las que estamos cansados.

“Cuando hablo de las cosas de las que estamos cansados, es porque escucho a algunas personas decir que por culpa de la iglesia les pasó ciertas cosas. Tengo 20 años de ser cristiano y quiero recordar las verdades de la fe”, afirmó.

A propósito de este tema, Chisco recordó que es importante no sacar conclusiones de Dios por lo que hace la gente.

“Cuando busco el problema en todo esto, por qué la gente se aleja de la iglesia, es porque las personas han sido heridas en las iglesias. A mí me han contado que a las personas no las dejan hacer o decir algunas cosas, como por ejemplo, mae.

“Pero mi relación con Dios me ha dejado ser yo mismo, nadie me ha obligado a cambiar y eso me permite seguir conociendo a Dios, me pongo a buscarlo escribiendo canciones y los frutos de esa relación son buenos, porque mi fe está en Jesús”, destacó.