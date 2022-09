El hackeo a Uber tiene más de dos meses y ha sido hormiga

El mundo se dio cuenta hoy que Uber sufre de un ataque terrorista cibernético pero se desconoce la cantidad de información de los clientes de la plataforma digital de transportes de personas que se robaron. Sin embargo, ya en Costa Rica varios ticos están confirmando que para ellos ese hackeo no se dio solo este 16 de setiembre sino que viene desde hace, mínimo, dos meses.

Uber en Costa Rica sí confirma que están bajo ataque cibernético terrorista. (Cristina Solís Cabrera)

Una vecina de San José, de quien nos reservamos el nombre, nos ha confirmado que hace casi dos meses le hackearon los datos de la tarjeta de débito que tiene inscrita en Uber, y que pudo confirmar que el hackeo fue a través de Uber.

“Hace un mes me hackearon la tarjeta que tenía anotada en Uber y me sacaron todo el dinero. A partir de ahí comencé un proceso que me llevó primero al banco, que me dio la tarjeta en donde denuncié la situación, y después al Organismo de Investigación Judicial en donde puse la denuncia”.

“En el banco me cambiaron la tarjeta y me aseguraron que ya con la denuncia puesta en el OIJ, me van a devolver el dinero, pero para eso tengo que esperarme 120 días”, nos explica la afectada quien tiene 34 años.

Uber Costa Rica confirma que están bajo ataque ciberterrorista

“Le cuento que esto del hackeo de Uber que se destapó hoy no es nuevo, viene sucediendo hace como dos meses. Conozco a varias personas que también les hackearon la cuenta que tenían inscrita en Uber, ha sido un hackeo poco a poco. Hay que tener cuidado”, agregó.

Una vecina de San José ya puso denuncia ante el OIJ por hackeo de su tarjeta desde Uber. (JUSTIN SULLIVAN)

Pasan cosas extrañas

Un motorizado que trabaja con UberEats haciendo servicios exprés de comida, a quien también le cuidamos la identidad, nos confirma que recientemente le han venido pasando cosas extrañas con UberEats.

Por ejemplo, recibió un mensaje oficial de las oficinas en Costa Rica en el cual le dicen que lo van a sacar y no le dejarán activarse porque tienen un reporte de que no entregó un servicio e hizo un problemón con un cliente, pero resulta que el motorizado no trabajó el día que UberEats le está reclamando.

En UberEats no se confirma hackeo, sin embargo, los trabajadores aceptan que con las cuentas están pasando cosas raras. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Nos hemos contactado con Uber en Costa Rica sobre el tema del hackeo, pero solo nos mandaron este comunicado que fue el que Uber posteó en su Twitter oficial mundial: “Actualmente estamos respondiendo a un incidente de ciberseguridad. Estamos en contacto con las autoridades y publicaremos actualizaciones adicionales”.