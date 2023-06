¿El marchamo digital podría servir para hallar un carro robado? Expertos responden

¿Podría el marchamo digital ayudar a hallar un carro robado?

Esa consulta fue la que buscamos responder, con expertos, luego de enterarnos que muchos de nuestros seguidores en Facebook avalen el proyecto usando argumentos como: “Me gusta, ya voy a saber dónde encontrar el carrito”, “excelente habrá más seguridad, buena idea” y “sería genial para ver si así se para los robos de carros”.

Mucha gente se imagina que si le roban el carro con el marchamo digital lo podrán ubicar rapídito. Eso es falso. (Shutterstock/Shutterstock)

Al primeritico que buscamos fue a don Keylor Sánchez González, supervisor de Soporte GPS de la empresa Detektor, la cual tiene 30 años de experiencia, precisamente, en localización satelital de vehículos robados.

Don Keylor nos explicó que a cada carro que ellos vigilan satelitalmente se le pone un aparatico que es el que activa una señal y eso les permite tenerlo ubicado en tiempo real. Es ubicación que combina un GPS, tecnología celular y señal satelital.

LEA MÁS: Proyecto del marchamo digital deja más dudas que respuestas

Cuando le comentamos sobre el marchamo digital, nos dijo que sí estaba enterado, pero duda completamente que sirva para hallar carros robados.

“A ver, la tecnología de localización satelital es cara, porque es muy buena. Nosotros usamos lo mejor y eso vale. El tiempo satélite vale mucho dinero. Supongamos que sí, que el Gobierno le mete tecnología GPS al marchamo digital, pero eso no basta, no alcanza.

“Déjeme contarle que hoy día la tecnología GPS es muy fácil de bloquear, alterar al instante para que no sea detectable o que indique otra ubicación distinta a la real y en montaña o bajo la tierra cuesta que pegue.

“Se necesita una tecnología más potente, como la que tenemos para ser un cazador de carros tan especializado como nosotros, por eso usamos tecnología con señales que no pueden manipular, bloquear y que son totalmente encriptadas. Hoy día, repito, no alcanza con un GPS”, aclara el especialista.

¿Realmente usted se imagina un departamento del Gobierno dedicado a ubicar carros robados porque tienen marchamo digital? (Shutterstock/Shutterstock)

Lo que tampoco entendió muy bien el especialista en ubicar carros robados es el temor de mucha gente sobre la ubicación, ya que es algo que se puede hacer desde hace mucho con los celulares y también en el mercado hay aparaticos por montones que sirven para eso.

Nada que ver

Otro especialista en seguridad, Gerardo Castaing, investigador retirado del OIJ y criminólogo forense, también nos ayudó a que se nos acomodaran los pelos de la peluca con este tema de que desde Casa Presidencial o desde el Instituto Nacional de Seguros (INS) van a saber en un dos por tres a dónde se llevaron los ladrones mi carrito (tocamos madera).

Los aparatos especiales que una empresa como Detektor pone para ubicar vehículos robados son de última generación. (Cortesía para La Nación)

“Créame cuando le digo que, en estos momentos, y de aquí para atrás, el Gobierno no ha tenido y no tiene recursos para lograr una localización satelital del más de un millón de vehículos que tienen marchamo.

“El marchamo digital es un asunto para agilizar trámites administrativos, pero de ahí a que se tenga la capacidad de darle seguimiento en tiempo real a un carro robado, es algo muy poco probable. La ubicación satelital es carísima”, explica Castaing.

Recuerda el experto en seguridad que se necesitaría un departamento entero nuevo para encontrar la ubicación de todos los carros que se roban al día, a la semana, al mes y meterle más personal al actual departamento del OIJ que se activa cuando se roban un vehículo.

“También escucho comentarios sin fundamento de que van a saber si meto mi carro hasta en un motel, que nos tendrán controlados las 24 horas y eso me da hasta risa. El platal que se necesita para eso es demasiado.

“No digo que no se pueda, pero no hay recursos para eso. Para ubicar un carro robado se ocupa la tecnología de un satélite. El chip que tendrá el marchamo digital es para asuntos puramente administrativos y no para encontrarle su carro robado, eso hay que entenderlo muy bien”, nos reitera Castaing.