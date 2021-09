El MEP le cambió el significado al rojo de la bandera de Costa Rica

En el mes de la patria, cuando los ticos lucen orgullosos insignias del país y se piensa mucho en los símbolos nacionales, descubrimos que el Ministerio de Educación (MEP) y Presidencia le cambiaron, porque sí, el significado tradicional al rojo de la bandera de Costa Rica.

En el MEP no supieron decir cuándo se hizo la modificación, ni de quién fue la idea, pero sí reconocieron que en el libro que se les da a los extranjeros que harán el examen para naturalizarse, viene una definición muy distinta a la que siempre se ha enseñado en las escuelas y colegios del país.

A los extranjeros les enseñan una definición diferente a la que aprendemos los ticos.

Esa misma explicación, desconocida para la mayoría de costarricenses, está también en el sitio oficial del Gobierno, en la parte donde se detalla cada uno de los símbolos nacionales.

Los profesores de Estudios Sociales siempre han explicado en las aulas que el azul de la bandera representa el cielo, el blanco la paz y el rojo la sangre derramada por los costarricenses en las diferentes guerras por defender nuestra soberanía. ¡Pues no!, vaya olvidando eso del rojo porque alguien, no se sabe quién, ni por qué, ni cuándo, varío el significado.

En lo que deben estudiar los extranjeros y en el sitio de Presidencia se dice que el rojo simboliza “la energía, la valentía y el desprendimiento con que los pobladores defienden sus principios e ideales y la calidez del modo de ser”.

70 es la nota mínima para pasar los exámenes de naturalización

Gran confusión

Omar Mota es un venezolano que tiene siete años de vivir en Costa Rica y en noviembre del 2019 hizo el examen para naturalizarse.

La pregunta 45 de la prueba era la del significado del rojo de la bandera. Él, sin pensarlo mucho, escogió la que habriamos elegido muchos ticos: que representa la sangre derramada por los costarricenses en las luchas por la libertad. ¡Y se la pusieron mala! La “aclararon” que significaba lo otro, lo de la energía y el desprendimiento y etc.

“Es una anécdota curiosa para mí, por dicha pasé el examen, pero esa respuesta que me pusieron mala siento que en realidad está correcta. Todos los costarricenses a los que les he preguntado qué significa el rojo de la bandera, me han respondido lo mismo que yo puse en la prueba”, dijo Omar.

El venezolano Omar Mota contestó la opción A, la misma que hubiera contestado cualquier tico.

Pablo Mena, encargado de la Dirección de gestión y evaluación de la calidad del MEP, nos informó que en el caso de las pruebas que hacen los extranjeros en proceso de naturalización, el ministerio lo que hace es verificar que (quienes hacen el examen) cumplan dos requisitos: primero, que sepan hablar, escuchar, escribir y comprender el idioma español; segundo, que conozcan las costumbres, tradiciones y geografía de nuestro país.

“Como parte del proceso, el ministerio les aplica dos pruebas, una de Español, que tiene una parte escrita y otra de entrevista y también una prueba que hemos llamado de Estudio Sociales”, explicó Mena.

El funcionario dice que, en el caso de la pregunta que le salió al venezonalano sobre el rojo de la bandera, se la pusieron mala porque la definición que viene en el libro es la nueva, o sea, que simboliza “la energía, la valentía y el desprendimiento con que los pobladores defienden sus principios e ideales y la calidez del modo de ser”.

“Este tema es bastante ambiguo porque hay diferentes versiones, de diferentes autores y diferentes interpretaciones históricas sobre el significado del rojo, por eso mismo en ese libro, que es el documento oficial para hacer las pruebas de naturalización, se incluyó una en específico.

“El tema es bastante controversial, uno podría defender una u otra definición. Tengo entendido que hay un proyecto de ley que pretende establecer cuál es el significado oficial de los colores de la bandera, pero de momento los profesores de Estudios Sociales siguen trabajando con los programas del MEP, mientras que los exámenes de naturalización, que son para personas que no se educaron en el país, siguen usando el libro hecho para ellos, con la definición que está en él”, dijo.

Es decir, en los centros educativos se les enseña a los estudiantes que el rojo significa la sangre derramada en la defensa del país y quienes estudiaron fuera de Costa Rica se les dice algo completamente distinto.

Los profesores de Estudios Sociales no conocen la nueva definición.

El funcionario dijo que debido a la confusión que causó la pregunta hecha en ese examen de noviembre del 2019, prefirieron no repetirla más en el proceso de naturalización hasta que haya una definición oficial.

La Teja consultó en el Tribunal Supremo de Elecciones, institución encargada de llevar a cabo el proceso de nacionalización de los extranjeros, si tenía conocimiento del cambio en la definición y Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor del TSE dijo que lo desconocían.

“No conocía el cambio pero el Tribunal es completamente ajeno al temario y al proceso de las pruebas que hace y aplica el MEP, ya que cuando los extranjeros vienen aquí a pedir la naturalización ya tiene que haber ganado los exámenes”, expresó.