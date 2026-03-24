El mercado de Cartago se llenó de fe, devoción y reflexión, vea que lindas fotos

El mercado municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión, pues este martes 24 de marzo se realizó el tradicional viacrucis.
En las 14 estaciones se recorrieron los pasillos del mercado, con la participación de miembros de la catedral de Nuestra Señora del Carmen y la Hermandad de Jesús Nazareno.
El viacrucis también visitó la explanada sur con un espacio de oración y contemplación, donde comerciantes y visitantes compartieron un momento de devoción que terminó con el rezo de la Coronilla de la Misericordia.
Una iniciativa que fortalece la unión y la espiritualidad en el corazón de esa noble ciudad.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
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