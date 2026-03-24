El mercado de Cartago se llenó de fe, devoción y reflexión, vea que lindas fotos

El mercado municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión, pues este martes 24 de marzo se realizó el tradicional viacrucis.

En las 14 estaciones se recorrieron los pasillos del mercado, con la participación de miembros de la catedral de Nuestra Señora del Carmen y la Hermandad de Jesús Nazareno.

El mercado de Cartago se llenó de fe, devoción y reflexión. (Cortesía/Cortesía)

El viacrucis también visitó la explanada sur con un espacio de oración y contemplación, donde comerciantes y visitantes compartieron un momento de devoción que terminó con el rezo de la Coronilla de la Misericordia.

Una iniciativa que fortalece la unión y la espiritualidad en el corazón de esa noble ciudad.

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)

El Mercado Municipal de Cartago fue escenario de una emotiva jornada de fe y reflexión al realizar este martes 24 de marzo el tradicional viacrucis. (Cortesía/Cortesía)