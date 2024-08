El ministro de ambiente quedó como el “palo de la lora” en la Asamblea Legislativa

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, fue cuestionado por el tema de Gandoca - Manzanillo. (Rafael Pacheco Granados)

El ministro de ambiente, Franz Tattenbach, quedó como “el palo de la lora” en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Él fue convocado para dar explicaciones sobre un polémico caso que tiene como centro Gandoca - Manzanillo, un bello lugar en el Caribe costarricense. Los diputados lo enfrentaron ante las ralas respuestas que dio de la situación en las que aceptó que desconocía detalles importantes sobre el tema.

Este caso se remonta a mayo del 2024, cuando vecinos de Talamanca denunciaron la aparente extracción de tucas de madera del refugio de vida silvestre. En redes sociales, circularon decenas de fotos y videos alertando de la situación.

El martes 21 de mayo la Fiscalía hizo allanamientos en la muni de Talamanca debido al supuesto otorgamiento ilegal de un permiso de aprovechamiento forestal para la extracción de madera. Ese día se detalló que se investigaban los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, invasión a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y otros.

Maylin Mora Arias, funcionaria del Sinac, también salió regañada. (Rafael Pacheco Granados)

Según se supo, la propiedad donde se estarían dado los polémicos hechos está a nombre de la empresa Playa Manzanillo S. A., representada por el empresario Allan Pacheco Dent, amigo del presidente Rodrigo Chaves, lo que causa aún más indignación.

Varios ambientalistas llegaron a la Asamblea Legislativa a escuchar la comparecencia y mientras el ministro respondía ellos le gritaban que era un mentiroso, un corrupto, que no servía para hacer su trabajo y que estaba haciendo enredos, entre otras cosas.

Durante toda la comparecencia el ministro se vio incómodo, tomaba agua a cada rato, movía las manos constantemente, tocaba los anteojos con ansiedad, se los quitaba y se los ponía, movía los pies y contestaba con tono molesto ante los cuestionamientos.

Diputados fueron duros con el ministro de ambiente

La diputada liberacionista Dinorah Barquero fue una de las que le habló fuerte al jerarca. Ella le preguntó a Tattenbach si el presidente Chaves le había pedido que investigara la zona de Gandoca - Manzanillo para ver si hay o no propiedades en posesión de privados invadiendo la zona marítimo terrestre y él dijo que no.

Varios ambientalistas fueron a defender las tierras en conflicto. (Rafael Pacheco )

“¿De dónde cree usted que viene entonces esto? Porque no puede ser que aparezca de la nada, esto tiene que tener un hilo conductor porque evidentemente se está favoreciendo a alguien, estos favorecimientos no caen del cielo, aquí no está lloviendo maná, no estamos en época de milagros, tiene que haber una explicación y usted tiene que tenerla al dedillo, es que usted es jerarca, señor ministro, usted tiene que haberle dado un seguimiento a ese hilo conductor y parte de lo que usted tiene que hacer es ser malicioso, ser perspicaz.

“Piense que estamos jugando con los recursos de las próximas generaciones, de sus nietos, de sus biznietos, de los míos, señor ministro, entonces aquí tenemos que tener claro que no estamos defendiendo el negocito de hoy unos jerarcas que se van a reunir a una fiesta privada, estamos trabajando y defendiendo el futuro de las generaciones”, dijo Barquero.

Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, también fue cuestionada por el tema y evadió responder algunas preguntas de la diputada Kattia Cambronero, del Liberal Progresista.

La legisladora cuestionó que se dieran permisos de tala en la zona pese a un fallo de la Sala IV que obliga al Estado a reintegrar esas zonas.

“No entiendo la justificación de ustedes de dar permisos sobre una zona que tenía que ser reintegrada al patrimonio público”, dijo Cambronero.

La diputada Dinorah Barquero le pegó una regañada al ministro de Ambiente

Mora contestó: “La propiedad está debidamente inscrita. Toda propiedad privada esta bajo el régimen forestal. La persona que solicita un permiso forestal conforme a la ley puede obtenerlo”.

La diputada del Liberal Progresista insistió: “Según la ley 7575, había un regente forestal; me gustaría ver quién es. Hicieron un inventario y tres visitas de control. Quisiera entender quién hizo las visitas y el resultado del inventario”.

Mora Arias explicó que las visitas de control se hacen por procedimientos. No reveló el nombre del regente, pero dijo que era una funcionaria.

Ministro aseguró que todo ha sido transparente

El legislador liberacionista Óscar Izquierdo, también cuestionó al jerarca. Él mencionó un documento oficial emitido por el Registro Nacional que fue solicitado por la Procuraduría y que demuestra que hubo una invasión del área marítimo terrestre en una proporción del 20%, por lo que le consultó a Tattenbach si mantenía la posición de que no existen irregularidades.

“Es muy común en los planos del Atlántico tener esas irregularidades y sí nos cercioramos que los permisos que se dieron no fueron en la zona donde se dio ese traslape”, respondió el ministro.

El jerarca se mostró incómodo durante la comparecencia. (Rafael Pacheco Granados)

“Me parece que este es un tema muy serio, creo que no solamente los ciudadanos de Gandoca, esto es un tema que aqueja a las futuras generaciones y hay una responsabilidad de nosotros como jerarcas, como diputados de hacer el control político, pero también una responsabilidad de ustedes, en su casa como jerarca, como ministro de procurar mantener el ambiente.

“Hay falencias, nos hemos quedado rezagados, debería de haberse apersonado el Ministerio de Ambiente para trata de resolver el problema, no podemos ir detrás, ustedes tienen la responsabilidad de ir adelante para resolver los problemas”, dijo Izquierdo.