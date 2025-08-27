Nacional

El Ministro de Cultura sorprende con decisión que tomó sobre su inmunidad

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, lo confirmó este martes 26 de agosto

EscucharEscuchar
Por Eduardo Vega

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por medio de su abogado, Daniel Brenes, confirmó que permite se le levante su inmunidad para que lo procesen por el supuesto delito de concusión.

Así lo hizo saber este martes 26 de agosto ante los diputados en la Asamblea Legislativa.

Comisión sobre inmunidad caso BCIE Jorge Rodríguez
El Ministro de Cultura renuncia a su inmunidad para enfrentar la justicia por posible concusión. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Rodríguez Vives se presentó ante la Comisión Sobre el Levantamiento de Inmunidad Contra Miembros de los Supremos Poderes, en este caso, el ministro de Cultura y el presidente Rodrigo Chaves.

La propia Asamblea Legislativa explica que el ministro no puede renunciar directamente a su inmunidad, ahora le tocará a la Asamblea Legislativa confirmar o no esa renuncia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ministro de Culturadelito de ConcusiónJorge Rodríguez
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.