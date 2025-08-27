El Ministro de Cultura sorprende con decisión que tomó sobre su inmunidad

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, por medio de su abogado, Daniel Brenes, confirmó que permite se le levante su inmunidad para que lo procesen por el supuesto delito de concusión.

Así lo hizo saber este martes 26 de agosto ante los diputados en la Asamblea Legislativa.

El Ministro de Cultura renuncia a su inmunidad para enfrentar la justicia por posible concusión. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Rodríguez Vives se presentó ante la Comisión Sobre el Levantamiento de Inmunidad Contra Miembros de los Supremos Poderes, en este caso, el ministro de Cultura y el presidente Rodrigo Chaves.

La propia Asamblea Legislativa explica que el ministro no puede renunciar directamente a su inmunidad, ahora le tocará a la Asamblea Legislativa confirmar o no esa renuncia.