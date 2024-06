El motivador Alex Reyes está listo para iniciar la mayor aventura de su vida

El motivador Alex Reyes está listo para iniciar el ascenso al Cerro Chirripó. Cortesía.

El motivador Alex Reyes se prepara para enfrentar uno de los mayores retos de su vida casi cuatro años después de perder los brazos en un accidente de tránsito: llegar a la cima del Cerro Chirripó.

Reyes, quien hace dupla con su esposa, Rebeca, para dar charlas y compartir su testimonio, iniciará el ascenso hacia los 3.820 metros este domingo 9 de junio, acompañado de dos guías y una mujer, quien ha llegado a la cima del cerro en más de cien ocasiones.

Para lograrlo, Alex ha diseñado toda una estrategia, pues habrá momentos en que necesitará ayuda, para mantenerse estable en el camino.

“Todos tenemos metas y sueños, pero alcanzar esas metas requiere un plan, determinación y convicción. Las oportunidades me las puedo crear todos los días y quiero que las personas sepan que, aunque la vida pueda ser desafiante, siempre hay una manera de alcanzar lo que nos proponemos. Este ascenso es una prueba de ello”, afirmó.

Reyes conversó con La Teja y contó cómo se prepara para este desafío. Según la agenda del motivador, el ascenso final iniciará el lunes 11 en la madrugada y se espera que un día después, a eso de las 10 de la mañana, Reyes esté en el punto más alto de Costa Rica.

Reyes se está preparando para el ascenso desde hace año y medio. Cortesía.

Más que listo

- ¿Hace cuánto decidió que quería llegar a la cima del Chirripó?

Hace un año y medio estaba viendo información al respecto y me dije “¿por qué no?”, Pensé qué tal si me entregaba a esta nueva oportunidad, ¿qué se requerirá? Vi experiencias de otras personas y comencé a dibujar este proyecto y hacer equipo.

Dios es muy bueno, me fue poniendo personas claves y me siento más que listo.

- ¿Cómo valora esta experiencia?

Me siento sumamente emocionado, ansioso, porque deseo que llegue el domingo, pero sobre todo agradecido por tener la oportunidad de hacer algo signiticativo. En mi corazón hay agradecimiento, lo quiero compartir, al fin y al cabo es una motivación para seguir y Dios me da esta nueva oportunidad de seguir.

“La peor pandemia la tenemos hoy en día, son las barreras mentales. No hemos logrado entender que necesitamos tener metas y propósitos en la vida”. — Alex Reyes, motivador.

Alex perdió los brazos hace 3 años en un accidente de tránsito. Cortesía.

- ¿Cómo se ha preparado para esta aventura?

Hago natación, que es lo que más se conoce, pero tengo dos años de hacer crossfit adaptado, atletismo. He hecho media maratón y maratones completas y creo que estoy en el mejor momento.

Adapté unos ejercicios para mejorar mi estabilidad, al no tener brazos tengo que fortalecer el abdomen, las cadera y las rodillas.

Habrá dos momentos en el camino en el que me van a colocar un arnés para sujetarme, eso evitará que no me caiga, necesito toda la fuerza para subir, es parte del desafío. Uno de esos lugares será La Cuesta de los Arrepentidos.

- ¿Ha cambiado sus hábitos alimenticios?

Bajé de peso porque me recomendaron no estar muy pesado, por el esfuerzo que debo hacer. Pesaba 75 kilos y ahorita estoy en 67, que es mi peso ideal. Bajé el consumo de carbohidratos y harinas y me funciona mucho.

- ¿Qué le dijo Rebe cuando usted le comentó la idea?

Al inicio se sorprendió mucho y luego me dijo: “dele, usted puede, vele por su seguridad”. Ella no va a ir, a ella no le gusta (dijo entre risas).

- ¿Quiénes lo van a acompañar?

Iba a ir con un par de amigos, pero no me van a acompañar. Entonces iré con el personal de soporte de la empresa que organiza el tour y me acompaña Grettel, la persona que ha hecho la mayor cantidad de ascensos en el país. Ha llegado al Chirripó en 108 ocasiones.

El domingo salimos temprano hacia el cerro y haremos la ruta de San Gerardo.

- ¿Cuál ha sido el principal reto en la preparación?

El adaptarme a muchas cosas, cuando he practicado senderismo he ido a todo tipo de lugares, unos con mucha dificultad. En los últimos entrenamientos sentí los caminos resbalosos, por las lluvias hay mucha piedra suelta, pero es parte de esto, de salir totalmente de mi zona de confort y confiar en los demás, porque dependo de ellos para que me guíen y me ayuden en los momentos complicados.

Como parte de la preparación fui a Cerro Pelado, Refugio Cerro Dantas, a Llano Grande de Cartago, he hecho alguna rutas en Alajuela, cerca del volcan Poás.

El motivador practica natación y atletismo. Cortesía.

- ¿Qué sigue luego de Chirripó?

Si lo logro, será el termómetro, porque estoy soñando hacer varios desafíos en Colombia y México, quiero prepararme para mi el hito más importante en esta aventura, que es llegar al Aconcagua, en Argentina, dentro de 3 o 4 años.

- ¿Qué mensaje le da a la gente que siente que no puede lograr sus metas?

La peor pandemia la tenemos hoy en día, son las barreras mentales. No hemos logrado entender que necesitamos tener metas y propósitos en la vida, salir de la zona de confort, de esos paradigmas mentales.

Uno puede ser el campeón de su propia vida, pero se necesita disciplina, dejarse enseñar, en mi caso me he permitido que otros me den sus conocimintos, humildemente y siento que las personas pueden soñar para que lo puedan alzar, pero llenos de disciplina.